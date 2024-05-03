Одесский "Привоз" перед Пасхой: какие цены на рынке

Покупатели на одесском "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Шум, гам и яблоку негде упасть — так сегодня выглядит "Привоз". Ажиотаж ожидаемый, ведь впереди Пасха, и одесситы спешат купить все самое свежее и вкусное. От разнообразия товаров разбегаются глаза. На рынке уже есть овощи и ягоды этого года — помидоры, огурцы, картофель, клубника и даже молодой горох.

Журналисты Новини.LIVE отправились на один из старейших рынков Одессы, чтобы лично проверить цены на самые популярные товары.

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Ажиотаж на свежие овощи и фрукты

У продавщицы Валентины идеальный прилавок. Ближе всего к покупателям расположены самые популярные овощи: картофель, лук, морковь и кабачки. И каждый продукт отмечен ценником. Это позволяет покупателям сразу сориентироваться, за чем именно пришли и сколько готовы потратить денег. Сегодня, говорит женщина, очень большой ажиотаж, даже нет времени отдохнуть — каждый спешит закупиться на праздничный стол.

"И овощи, и фрукты — все люди берут. Пасха, и потому такая атмосфера. Почти все продукты уже наши: Измаил, Килия, Маяки. Только турецкие огурцы", — отмечает Валентина.

Продавец фруктов и овощей Валентина. Фото: Новини.LIVE

Есть у Валентины уже клубника этого года, она выращена в Килии и, по словам продавщицы, очень сладкая. Также есть и молодой горошек, тоже отечественный. Цены пока кусаются.

Какие цены

Клубника — 130 грн/кг;

Груша — 75 грн/кг;

Яблоко — 55 грн/кг;

Молодой картофель — 120 грн/кг;

Помидоры — от 100 до 180 грн/кг;

Сладкий перец — от 100 до 120 грн/кг;

Огурцы — 80 грн/кг;

Редис — 40 грн/кг;

Горох стручковый — 200 грн/кг;

Лук — 35 грн/кг;

Морковь — 25 грн/кг;

Кабачок — 100 грн/кг;

Баклажан — 150 грн/кг;

Свекла — 25 грн/кг.

Овощи и фрукты на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Спрос на рыбу снизился

Что касается свежей рыбы, то особого ажиотажа у прилавков не наблюдается. Причина простая — сейчас действует запрет на отлов любимой одесситами дунайки. Кроме того, редко кто на пасхальный стол покупает рыбку. Продавец Дмитрий отмечает, что сегодня основной товар — карпы, который всегда будет по душе горожанам.

"Сегодня в основном уманская рыба из прудов. Есть еще речная из Дуная, но ее реже завозят. Выбор маленький, потому что запрет, в частности, на дунайку. Но уже через месяц она появится", — рассказывает Дмитрий.

Продавец рыбы Дмитрий. Фото: Новини.LIVE

Цены на рыбу

Карп прудовой — 160 грн/кг;

Карп речной (Дунай) — 140 грн/кг;

Малые караси — 70 грн/кг.

Свежая рыба на прилавке "Привоза". Фото: Новини.LIVE

Мясо перед Пасхой

Свинина и говядина — традиционные "короли" пасхального стола. Сегодня на "Привозе" почти пустые прилавки, а продавцы не успевают обновить количество, поэтому шутят: это настоящий показатель, что мясо точно свежее.

"Как обычно люди берут много мяса на Пасху. К тому же оно перед праздниками не подорожало, цена приятная. На холодец не очень берут, а вот мягкую часть — с удовольствием. Запечь, на шашлык — это святое", — отмечает Евгения.

Продавщица свинины Евгения. Фото: Новини.LIVE

Женщина говорит, что вся свинина везется из Одесской области. Больше всего из Татарбунар и Арциза. С поставкой перебоев нет, поэтому мясом будут все обеспечены.

Цены на свинину

Вырезка свиная — 280 грн/кг;

Грудинка — 205 грн/кг;

Корейка (биток) — 225 грн/кг;

Лопатка — 320 грн/кг;

Рулька — 155 грн/кг;

Шея — 250 грн/кг.

Свинина на прилавке. Фото: Новини.LIVE

Стоимость говядины перед праздниками тоже не выросла. Продавщица Светлана отмечает, что не спекулируют на цене, ведь спрос и разнообразие достаточно большое, и каждый может найти мясо на свой кошелек. Больше всего сейчас берут именно мягкую часть на шашлык. И в этом году вырос спрос на голяшку для холодца.

"Цена зависит от возраста животного: чем оно старше, тем мясо дешевле. Ажиотаж есть, но он не очень большой. Но покупают, потому что Пасху все равно будут праздновать", — говорит Светлана.

Продавщица говядины на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Цены на говядину

Молочная говядина — 300 грн/кг;

Биток — 350 грн/кг;

Средний теленок — 320 грн/кг;

Вырезка — 270 грн/кг;

Шея — 250 грн/кг;

Гуляш — от 200 до 240 грн/кг;

Спина — 200 грн/кг;

Милый гуляш — 120 грн/кг.

Ассортимент говядины на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Яйца домашние и перепелиные

Яйца на одесском "Привозе" сегодня преимущественно из Винницкой области. Раньше ассортимент был гораздо больше, их везли из Днепропетровской и Херсонской областей, впрочем после того, как вражеские войска обстреляли эти территории, часть мощностей перестала функционировать.

"Цена на сегодняшний день составляет от 28 до 55 гривен. Стоимость зависит от размера яйца. Дешевле всего — это маленькое второй категории, а самое большое будет весить 70-75 граммов", — заключает Екатерина.

Продавец яиц Екатерина. Фото: Новини.LIVE

Цены на яйца за десяток

Домашние — 55 грн;

Большие — 45 грн;

Желтые — 55 грн;

Винницкие — от 28 до 40 грн;

Отборные — 45 грн;

Ясенсвит — 45 грн.

Цены на яйца на "Привозе". Фото: Новини.LIVE

Что ж, цена на одесском привозе разные, впрочем, как и товары. Каждый продавец одобряет свой товар в определенной одесской манере. Но не стоит забывать, что здесь можно, и даже нужно, торговаться, чтобы по итогу уйти не только со свежайшими продуктами, но и хорошим настроением. Да и как показывает наш обзор, одесситы на Пасху голодными точно не останутся.