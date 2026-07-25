Ціни на Привозі в Одесі: овочі, риба, м’ясо та мед

Привоз в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Привоз у розпал літа — справжній барометр цін: десь вони тримаються, десь стрибають на кілька гривень, а на окремі продукти продавці вже прогнозують здешевлення. На прилавках — місцеві овочі й фрукти, свіжа риба, домашнє м’ясо, мед і копченості. Одні товари розбирають ще до обіду, інші покупці довго порівнюють за ціною та якістю.

Журналісти Новини.LIVE завітали на Привоз, поспілкувалися з продавцями та дізналися, скільки сьогодні коштують овочі, фрукти, риба, м’ясо, ковбаси й мед.

Фрукти та ягоди

Влітку фрукти — чи не найбажаніші продукти на ринку. Продавці кажуть, що кожен товар знаходить свого покупця, тому стежать, щоб на прилавках було все свіже, стигле, сезонне і першосортове. Знайти можна будь-що і на будь-який гаманець. Основну частину привозять з Одеської області, але є фрукти та ягоди з інших регіонів: Молдови та Туреччини.

"Дуже багато людей, які приїхали до нас зараз відпочивати на море, — і вони хочуть покуштувати щось смачне. Тому ми беремо саме таке по фруктам, по овочам — саме-саме гарне, щоб люди поїли, набралися вітамінів і з міцним здоров’ям вступили в зиму", — каже продавець Андрій.

Продавець Андрій про попит на фрукти. Фото: Новини.LIVE

Вартість фруктів

Яблука — 60 грн/кг

Сливи — 70 грн/кг

Персики — 50–100 грн/кг

Абрикоси — 50–80 грн/кг

Нектарини — 150–170 грн/кг

Лохина — 200 грн/кг

Виноград — 220 грн/кг

Диня — 35–70 грн/кг

Кавун — 25 грн/кг

Фрукти та ягоди на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Овочевий ряд на Привозі

На Привозі вже багато овочів з Одеської області — їх привозять із Маяків, Кілії та Ізмаїла. Покупці беруть різне: від картоплі й кабачків до томатів, перцю та літнього смаколику — кукурудзи. Водночас ціни можуть змінюватися на кілька гривень залежно від товару та постачання.

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"Усе користується попитом. Ціна трохи там як на гойдалці: на 5 гривень кудись більше, десь — менше", — ділиться продавчиня Тетяна.

Продавчиня Тетяна про попит та ціни на овочі. Фото: Новини.LIVE

Вартість овочів

Кабачки — 30 грн/кг

Цибуля — 50 грн/кг

Капуста — 40 грн/кг

Морква — 50 грн/кг

Картопля — 25 грн/кг

Томати — 60–85 грн/кг

Баклажани — 50 грн/кг

Перець — 60 грн/кг

Кольоровий перець — 80–160 грн/кг

Огірки — 35 грн/кг

Броколі — 80 грн/кг

Цвітна капуста — 120 грн/кг

Часник — 200 грн/кг

Кукурудза — 25 грн/од.

Овочі на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Рибний ряд на Привозі

На Привозі зараз частіше запитують морську рибу. Найкраще беруть кефаль і піленгас, а з річкової — коропа, зокрема для юшки. Рибу привозять з Ізмаїла, Вилкового та Болграда, проте деякі позиції розбирають ще протягом дня.

"Ціна трошки виросла, бо діяла заборона на вилов: риба нерестилася. Тільки зараз дали дозвіл ловити її. Тому ціна ще трошки тримається. Я думаю, що в серпні-вересні рибка буде трохи дешевше",— розповідає продавчиня Катерина.

Продавчиня Катерина про рибну продукцію. Фото: Новини.LIVE

Вартість риби

Короп — 150 грн/кг

Лящ — 100 грн/кг

Карась — 150 грн/кг

Кефаль — 400–500 грн/кг

Щука — 150 грн/кг

Судак — 250–350 грн/кг

Піленгас — 200 грн/кг

Жерех — 200 грн/кг

Рибне філе — 250 грн/кг

Товстолобик — 150–180 грн/кг

Рибна продукція на привозі. Фото: Новини.LIVE

М’ясний ряд на Привозі

Свинину на прилавок привозять із Подільського району Одещини. Продавчиня Ольга каже, що м’ясо домашнє, а більшість покупців — постійні клієнти. Попри невелике зростання вартості живої ваги, ціни на продукцію поки залишаються без змін.

"Шия користується попитом, вона дорожча, а сало дешевше, бо літо. Зараз польова помідорка піде і сало подорожчає, як похолодає", — зазначає продавчиня Ольга.

Продавчині Ольга та Крістіна про м'ясну продукцію. Фото: Новини.LIVE

Вартість свинини

Підчеревок — 180 грн/кг

Філе — 330 грн/кг

Биток — 240 грн/кг

Задня частина — 200-220 грн/кг

Лопатка — 190-200 грн/кг

Чалагач — 220 грн/кг

Ребра для мангалу — 270 грн/кг

Грудинка — 230 грн/кг

Ребра смужками — 220 грн/кг

Язик — 150 грн/кг

Шия — 350 грн/кг

М'ясна продукціяна Привозі. Фото: Новини.LIVE

Мед на Привозі

На Привозі зараз можна знайти мед на будь-який смак — від акацієвого й липового до гречаного, соняшникового та різнотрав’я. Продавчиня Людмила каже, що працює на пасіці разом із чоловіком і синами, а вулики протягом сезону перевозять у різні райони. Саме завдяки таким переїздам вдається збирати не два-три, а значно більше сортів меду. Та цього року сезон для пасічників виявився непростим.

"Травневого меду дуже мало в цьому році. Казали, що в тому році мало, а в цьому — ще гірше. Травень проходили весь у куртках — звідки взятись меду?" — пояснює продавчиня Людмила.

Продавчиня Людмила про мед. Фото: Новини.LIVE

Вартість меду

Акацієвий мед — 500 грн/0,5 л

Травневий мед — 450 грн/0,5 л

Липовий мед — 400 грн/0,5 л

Гречаний мед — 400 грн/0,5 л

Мед із липи та акації — 450 грн/0,5 л

Квітковий мед — 200 грн/0,5 л

Травневий мед у стільниках — 100 грн/100 г

Мед на Привозі. Фото: Новини.LIVE

Копчена продукція на Привозі

На Привозі з’являються нові обличчя. Дмитро переїхав до Одеси нещодавно й лише кілька днів торгує на ринку, але вже активно знайомиться з покупцями. Біля його прилавка жваво: продавець багато жартує, розповідає про кожен продукт і запрошує людей скуштувати товар з Хмельницька, Вінниці, Одещини та Миколаївщини.

"Сьогодні я вже третій день на Привозі. Переїхав з міста Вознесенськ Миколаївської області, щоб спробувати себе тут. Мені дуже подобається: гарні люди, дуже гарна атмосфера. Єдине, що бомблять. Якби не бомбили і було мирне небо, було б все добре!" — розповідає продавець Дмитро.

Продавець Дмитро про враження від Привозу. Фото: Новини.LIVE

Вартість м’ясних виробів

Солонина — 350 грн/кг

Зіньківська ковбаса — 800 грн/кг

Язик — 500 грн/кг

Варена ковбаса — 350 грн/кг

Мармурова яловичина — 450 грн/кг

Сало — 350 грн/кг

Ребра — 320 грн/кг

Джерки — 800 грн/кг

М'ясні вироби на привозі. Продавець. Фото: Новини.LIVE

На Привозі вибір традиційно великий: є місцеві овочі та фрукти, свіжа риба, домашнє м’ясо, мед і копченості з різних регіонів України. Ціни водночас різні: на овочі можуть змінюватися на кілька гривень залежно від постачання, риба після завершення заборони на вилов поки коштує дорожче, а мед цього року зріс у ціні через холодну весну та невеликий урожай. Натомість вартість свинини поки залишається майже без змін, тож покупці можуть обирати продукти відповідно до свого смаку й бюджету.

Раніше Новини.LIVE писали про ціни на одеському Новому ринку. У середині липня там дешевшала свинина та частина сезонних овочів, тоді як ягоди через завершення сезону й спеку, навпаки, дорожчали. Також журналісти дізналися, скільки коштували фрукти, молочна продукція, ковбаси та копченості.

Також Новини.LIVE розповідали, що врожай овочів на Одещині значною мірою залежить від стану зрошувальних систем і можливостей для зберігання продукції. В обласному департаменті очікують, що регіону вистачить власних овочів, а восени вартість борщового набору може знизитися до 100–120 гривень.