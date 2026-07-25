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Главная Одесса Одесский Привоз летом: что подешевело и как изменились цены

Одесский Привоз летом: что подешевело и как изменились цены

Ua ru
Дата публикации 25 июля 2026 06:33
Цены на Привозе в Одессе: овощи, рыба, мясо и мед
Привоз в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Привоз в разгар лета — настоящий барометр цен: где-то они остаются на прежнем уровне, где-то скачут на несколько гривен, а по отдельным продуктам продавцы уже прогнозируют снижение цен. На прилавках — местные овощи и фрукты, свежая рыба, домашнее мясо, мед и копчености. Одни товары раскупают ещё до обеда, другие покупатели долго сравнивают по цене и качеству.

Журналисты Новини.LIVE посетили рынок "Привоз", пообщались с продавцами и узнали, сколько сегодня стоят овощи, фрукты, рыба, мясо, колбасы и мед.

Фрукты и ягоды

Летом фрукты — едва ли не самые востребованные продукты на рынке. Продавцы говорят, что каждый товар находит своего покупателя, поэтому следят, чтобы на прилавках было всё свежее, спелое, сезонное и первосортное. Найти можно что угодно и на любой кошелёк. Большую часть привозят из Одесской области, но есть фрукты и ягоды из других регионов: Молдовы и Турции.

"Очень много людей, которые приехали к нам сейчас отдыхать на море, — и они хотят попробовать что-нибудь вкусное. Поэтому мы закупаем именно такие фрукты и овощи — самые-самые лучшие, чтобы люди покушали, набрались витаминов и с крепким здоровьем встретили зиму", — говорит продавец Андрей.

Продавець Андрій про попит. Фото: Новини.LIVE
Продавец Андрей о спросе на фрукты. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов

  • Яблоки — 60 грн/кг
  • Сливы — 70 грн/кг
  • Персики — 50–100 грн/кг
  • Абрикосы — 50–80 грн/кг
  • Нектарины — 150–170 грн/кг
  • Голубика — 200 грн/кг
  • Виноград — 220 грн/кг
  • Дыня — 35–70 грн/кг
  • Арбуз — 25 грн/кг
Фрукти на Привозі. Фото: Новини.LIVE
Фрукты и ягоды на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Овощной ряд на Привозе

На Привозе уже много овощей из Одесской области — их привозят из Маяков, Килии и Измаила. Покупатели берут разное: от картофеля и кабачков до помидоров, перца и летнего лакомства — кукурузы. При этом цены могут меняться на несколько гривен в зависимости от товара и поставок.

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"Всё пользуется спросом. Цена немного колеблется: то на 5 гривен больше, то — меньше", — делится продавщица Татьяна.

Продавчиня Тетяна про попит та ціни. Фото: Новини.LIVE
Продавщица Татьяна о спросе и ценах на овощи. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей

  • Кабачки — 30 грн/кг
  • Лук — 50 грн/кг
  • Капуста — 40 грн/кг
  • Морковь — 50 грн/кг
  • Картофель — 25 грн/кг
  • Помидоры — 60–85 грн/кг
  • Баклажаны — 50 грн/кг
  • Перец — 60 грн/кг
  • Цветной перец — 80–160 грн/кг
  • Огурцы — 35 грн/кг
  • Брокколи — 80 грн/кг
  • Цветная капуста — 120 грн/кг
  • Чеснок — 200 грн/кг
  • Кукуруза — 25 грн/шт.
Овочі на Привозі. Фото: Новини.LIVE
Овощи на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Рыбный ряд на Привозе

На Привозе сейчас чаще спрашивают морскую рыбу. Лучше всего покупают кефаль и пиленгас, а из речной — карпа, в частности для ухи. Рыбу привозят из Измаила, Вилкового и Болграда, однако некоторые виды раскупают ещё в течение дня.

"Цена немного выросла, потому что действовал запрет на вылов: рыба нерестилась. Только сейчас дали разрешение ловить её. Поэтому цена ещё немного держится. Я думаю, что в августе-сентябре рыба будет немного дешевле", — рассказывает продавщица Екатерина.

Продавчиня Катерина про рибну продукцію. Фото: Новини.LIVE
Продавщица Екатерина о рыбной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость рыбы

  • Карп — 150 грн/кг
  • Лещ — 100 грн/кг
  • Карась — 150 грн/кг
  • Кефаль — 400–500 грн/кг
  • Щука — 150 грн/кг
  • Судак — 250–350 грн/кг
  • Пиленгас — 200 грн/кг
  • Жерех — 200 грн/кг
  • Рыбное филе — 250 грн/кг
  • Толстолобик — 150–180 грн/кг
Рибна продукція на привозі. Фото: Новини.LIVE
Рыбная продукция на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Мясной ряд на Привозе

Свинину на прилавок привозят из Подольского района Одесской области. Продавщица Ольга говорит, что мясо домашнее, а большинство покупателей — постоянные клиенты. Несмотря на небольшой рост стоимости живого веса, цены на продукцию пока остаются без изменений.

"Шея пользуется спросом, она дороже, а сало дешевле, потому что лето. Сейчас полевые помидоры начнутся, и сало подорожает, когда похолодает", — отмечает продавщица Ольга.

Продавчині Ольга та Крістіна про м'ясну продукцію. Фото: Новини.LIVE
Продавщицы Ольга и Кристина о мясной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины

  • Подчеревок — 180 грн/кг
  • Филе — 330 грн/кг
  • Биток — 240 грн/кг
  • Задняя часть — 200–220 грн/кг
  • Лопатка — 190–200 грн/кг
  • Чалагач — 220 грн/кг
  • Ребра для мангала — 270 грн/кг
  • Грудинка — 230 грн/кг
  • Ребра полосками — 220 грн/кг
  • Язык — 150 грн/кг
  • Шея — 350 грн/кг
М'ясна продукціяна Привозі. Фото: Новини.LIVE
Мясная продукция на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Мед на Привозе

На Привозе сейчас можно найти мед на любой вкус — от акациевого и липового до гречишного, подсолнечного и разнотравного. Продавщица Людмила говорит, что работает на пасеке вместе с мужем и сыновьями, а ульи в течение сезона перевозят в разные районы. Именно благодаря таким переездам удается собирать не два-три, а значительно больше сортов меда. Но в этом году сезон для пчеловодов оказался непростым.

"Майского меда в этом году очень мало. Говорили, что в прошлом году его было мало, а в этом — ещё хуже. Весь май мы провели в куртках — откуда же взяться меду?" — объясняет продавщица Людмила.

Продавчиня Людмила про мед. Фото: Новини.LIVE
Продавщица Людмила о меде. Фото: Новини.LIVE

Стоимость меда

  • Акациевый мед — 500 грн/0,5 л
  • Майский мед — 450 грн/0,5 л
  • Липовый мед — 400 грн/0,5 л
  • Гречишный мед — 400 грн/0,5 л
  • Мед из липы и акации — 450 грн/0,5 л
  • Цветочный мед — 200 грн/0,5 л
  • Майский мед в сотах — 100 грн/100 г
Мед на Привозі. Фото: Новини.LIVE
Мед на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Копченая продукция на Привозе

На Привозе появляются новые лица. Дмитрий недавно переехал в Одессу и всего несколько дней торгует на рынке, но уже активно знакомится с покупателями. У его прилавка оживленно: продавец много шутит, рассказывает о каждом продукте и приглашает людей попробовать товары из Хмельницкого, Винницы, Одесской и Николаевской областей.

"Сегодня я уже третий день на Привозе. Переехал из города Вознесенск Николаевской области, чтобы попробовать себя здесь. Мне очень нравится: хорошие люди, очень хорошая атмосфера. Единственное, что бомбят. Если бы не бомбили и небо было мирным, всё было бы хорошо!" — рассказывает продавец Дмитрий.

Продавець Дмитро про враження від Привозу. Фото: Новини.LIVE
Продавец Дмитрий о впечатлениях от Привоза. Фото: Новини.LIVE

Стоимость мясных изделий

  • Солонина — 350 грн/кг
  • Зиньковская колбаса — 800 грн/кг
  • Язык — 500 грн/кг
  • Вареная колбаса — 350 грн/кг
  • Мраморная говядина — 450 грн/кг
  • Сало — 350 грн/кг
  • Ребра — 320 грн/кг
  • Джерки — 800 грн/кг
М'ясні вироби на привозі. Продавець. Фото: Новини.LIVE
Мясные продукты на Привозе. Продавец. Фото: Новини.LIVE

На Привозе выбор традиционно большой: есть местные овощи и фрукты, свежая рыба, домашнее мясо, мед и копчености из разных регионов Украины. Цены при этом разные: на овощи могут меняться на несколько гривен в зависимости от поставок, рыба после снятия запрета на вылов пока стоит дороже, а мед в этом году подорожал из-за холодной весны и небольшого урожая. Зато стоимость свинины пока остается практически неизменной, поэтому покупатели могут выбирать продукты в соответствии со своими вкусами и бюджетом.

Ранее Новини.LIVE писали о ценах на одесском Новом рынке. В середине июля там подешевела свинина и часть сезонных овощей, тогда как ягоды из-за окончания сезона и жары, наоборот, подорожали. Также журналисты узнали, сколько стоили фрукты, молочная продукция, колбасы и копчености.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что урожай овощей в Одесской области в значительной степени зависит от состояния оросительных систем и возможностей для хранения продукции. В областном департаменте ожидают, что региону хватит собственных овощей, а осенью стоимость борщевого набора может снизиться до 100–120 гривен.

Одесса овощи Новости Одессы цены на продукты цены на Привозе
Виктория Беккер - Журналист
Автор:
Виктория Беккер
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