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Главная Одесса Мясо на одесском Новом базаре дешевеет: цены на сезонные овощи

Мясо на одесском Новом базаре дешевеет: цены на сезонные овощи

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Дата публикации 15 июля 2026 06:33
Новый рынок Одессы: цены на фрукты, овощи, сыр и мясо
Новый рынок в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Распал лета ассоциируется не только с морем и отдыхом, но и со свежими фруктами и овощами. На одесских рынках цены на выращенные в Украине помидоры, огурцы и картофель постепенно снижаются, а ягоды, сезон которых подходит к концу, наоборот, дорожают. Для любителей мяса также есть хорошие новости — цены на него продолжают падать.

Журналисты Новини.LIVE прошли по рядам и узнали актуальные цены на овощи, зелень, фрукты, ягоды, молочную и мясную продукцию на Новом рынке.

Овощи на рынке

На овощных рядах выбор большой: есть молодой картофель, кабачки, капуста, огурцы, помидоры, перец и зелень. Самыми доступными остаются сезонные овощи, а за зелень просят от 15 гривен за пучок. Впрочем, не все продукты хорошо переносят июльскую погоду.

"Цветная капуста и брокколи из-за жары быстро портятся. Поэтому стоят дорого — 150–200 грн за килограмм. В целом продукция в основном поступает из Килии и Житомира", — говорит продавщица Екатерина.

Продавчиня Катерина про овочі. Фото: Новини.LIVE
Продавщица Катерина об овощах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость овощей и зелени

  • Молодой картофель — 30 грн/кг
  • Морковь — 60 грн/кг
  • Свекла — 30 грн/кг
  • Лук — 60 грн/кг
  • Кабачки — 40 грн/кг
  • Молодая капуста — 50 грн/кг
  • Зеленый перец — 120 грн/кг
  • Красный испанский перец — 230 грн/кг
  • Перец капи — 250 грн/кг
  • Помидоры — 80–150 грн/кг
  • Огурцы — 50–60 грн/кг
  • Баклажаны — 120–150 грн/кг
  • Цветная капуста — 150 грн/кг
  • Брокколи — 200 грн/кг
  • Грибы — 130–140 грн/кг
  • Зелень — 15–20 грн за пучок
  • Кукуруза — 30 грн за початок
Овочі на Новому ринку. Фото: Новини.LIVE
Овощи на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

Фрукты и ягоды

На фруктовых рядах сейчас всё меняется буквально каждую неделю. Черешня, клубника и вишня уже уходят, а персики, дыни, арбузы и инжир только начинают появляться в большем количестве. Из-за этого одни ягоды дорожают, а другие фрукты, наоборот, становятся более доступными. Фрукты и ягоды на рынок привозят преимущественно из Килии, Измаила, Татарбунар, Винницкой и Житомирской областей, а часть импортного ассортимента — из Испании и Новой Зеландии.

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"Еще не начался массовый сезон наших яблок и груш — это будет уже в августе. Сейчас больше ягод, а потом фруктов станет больше, а ягод — меньше. Наши яблоки пока появляются мелкие, белый налив только начинается. Надо ещё немного подождать — где-то неделю-две, и выбор наших фруктов станет больше. Тогда импортные уже и брать не будут, потому что будет из чего выбирать", — комментирует продавщица Ирина.

Продавчиня Ірина про фрукти. Фото: Новини.LIVE
Продавщица Ирина о фруктах и ягодах. Фото: Новини.LIVE

Стоимость фруктов и ягод

  • Черешня — 120–300 грн/кг
  • Абрикосы — 150–170 грн/кг
  • Персик — 250 грн/кг
  • Вишня — 180–200 грн/кг
  • Арбуз — 50 грн/кг
  • Дыня — 150 грн/кг
  • Молодые яблоки — 100 грн/кг
  • Инжир — 500 грн/кг
  • Малина — 250–350 грн/кг
  • Голубика — 400–500 грн/кг
  • Клубника — 200–250 грн/кг
  • Виноград — 400 грн/кг
  • Лимоны — 150–200 грн/кг
  • Испанская груша — 180–200 грн/кг
  • Авокадо обычное — 70 грн/шт.
  • Авокадо сорта «Хасс» — 120–150 грн/шт.
Фрукти на Новому ринку. Фото: Новини.LIVE
Фрукты и ягоды на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

Молочный ряд

На молочном ряду покупают брынзу, сулугуни, сметану, сливки и домашнее масло — всё привозят из Березовки. Из-за жары весь товар сразу на прилавок не выкладывают: большую часть держат в холодильной камере, а небольшие порции ставят возле специальных контейнеров со льдом. От мух здесь тоже нашли простое народное средство защиты — в половинку лимона втыкают гвоздику.

"В течение лета большинство цен оставалось прежним. Только творог средней жирности весной и зимой стоил 180 гривен, а обезжиренный — 150. Сейчас они немного подешевели: до 150 и 120 гривен соответственно", — делится продавщица Ольга.

Продавчиня Ольга про молочну продукцію. Фото: Новини.LIVE
Продавщица Ольга о молочной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость сыров

  • Сулугуни — 350 грн/кг
  • Сырные нитки и палочки — 350 грн/кг
  • Молодая овечья брынза — 350 грн/кг
  • Бочковая овечья брынза — 350 грн/кг
  • Козья брынза средней солености — 350 грн/кг
  • Козья брынза в бочках — 350 грн/кг
  • Коровья брынза — 260 грн/кг
  • Фета — 200 грн/кг
  • Моцарелла — 320 грн/кг

Стоимость кисломолочных продуктов

  • Жирный кисломолочный сыр — 240 грн/кг
  • Сыр средней жирности — 150 грн/кг
  • Обезжиренный творог — 120 грн/кг
  • Сыр из пряженого молока — 280 грн/кг
  • Сливочное масло — 500 грн/кг
  • Сливки — 350 грн/кг
  • Жирная сметана — 260 грн/кг
  • Нежирная сметана — 150 грн/кг
  • Молоко — 50 грн за литр

Выпечка

  • Блины — 200 грн/кг
  • Армянский лаваш, три листа — 35 грн за упаковку
Молочна продукці на Новому ринку. Фото: Новини.LIVE
Молочная продукция на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

Колбасы и копчености

На мясном ряду запах копченостей чувствуется еще издалека. На прилавках — домашние колбасы, рулеты из курицы и индейки, ребра, подчеревина, сало и несколько видов вареной колбасы. Всё привозят из Подольска Одесской области, а выбор здесь есть и для бутербродов, и для сытного ужина.

"Последний раз цены менялись после Пасхи и до сих пор остаются прежними. Сейчас нет причин их повышать. Ведь и людей нет: летом они больше едят овощи и фрукты", — объясняет продавщица Ольга.

Продавчиня Ольга про копчену продукцію. Фото: Новини.LIVE
Продавщица Ольга о копченой продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость колбас

  • Куриная копченая домашняя колбаса — 430 грн/кг
  • Сальная колбаса — 350 грн/кг
  • Свиная домашняя рубленная колбаса — 460 грн/кг
  • Вареная колбаса — 460 грн/кг
  • Лечебная телячья колбаса — 460 грн/кг
  • Любительская колбаса — 460 грн/кг
  • Кровяная колбаса — 200 грн/кг
  • Печеночная колбаса — 230 грн/кг

Стоимость копченостей и мяса

  • Копченое или запеченное мясо — 480 грн/кг
  • Свиная шея — 500 грн/кг
  • Копченая или запеченная говядина — 570 грн/кг
  • Куриный рулет — 430 грн/кг
  • Рулет из индейки — 430 грн/кг
  • Копченые ребра — 300 грн/кг
  • Подчеревина — от 440 грн/кг
  • Зельц с говяжьими языками — 430 грн/кг

Прочее

  • Сосиски и сардельки — от 400 грн/кг
  • Сало — 330–350 грн/кг
Копчена продукція на Новому ринку. Фото: Новини.LIVE
Копченая продукция на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

Мясной ряд

Здесь свинину можно подобрать под любое блюдо: лопатку — для тушения, ребра — для запекания, биток или чалагач — для сковороды или гриля. Мясо молодое, домашнее, животных кормили зерном, а продукцию привезли из Березовского района. Самым доступным оказывается лопатка, а самым дорогим — биток.

"Цены падают. Наверное, из-за войны, из-за сегодняшней ситуации. Люди не очень покупают, наверное, нет средств", — рассказывает продавщица Лариса.

Продавчиня Лариса про м'ясну продукцію. Фото: Новини.LIVE
Продавщица Лариса о мясной продукции. Фото: Новини.LIVE

Стоимость свинины

  • Чалагач — 250 грн/кг
  • Биток — 280 грн/кг
  • Ребра — 240 грн/кг
  • Грудинка — 220 грн/кг
  • Задняя часть — 220 грн/кг
  • Лопатка — 200 грн/кг
М'ясна продукція на Новому ринку. Фото: Новини.LIVE
Мясная продукция на Новом рынке. Фото: Новини.LIVE

На Новом рынке сейчас всё зависит от сезона, ведь одни продукты ещё держатся на прилавках, а другие уже постепенно исчезают. Черешня и клубника уходят, зато всё больше становится персиков, дынь, арбузов и молодых овощей. Где-то цены держатся, где-то растут из-за жары или небольшого количества товара, а на что-то, наоборот, уже можно найти более выгодные предложения. Поэтому перед покупками стоит присмотреться к сезонным продуктам — именно там сейчас самый большой выбор.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что на Киевском рынке Одессы летом свинина немного подешевела, однако горожане стали покупать мясо и молочные продукты меньшими порциями. Из-за жары продавцы сократили ассортимент рыбы, а скумбрия подорожала до 430 гривен за килограмм.

Как сообщали Новини.LIVE, на одесском Привозе летом активно покупают свежую зелень. Большая часть продукции выращивается в Одесской области, а цены начинаются от 20 гривен за пучок.

 

Одесса продукты фрукты рынок овощи Новости Одессы цены
Виктория Беккер - Журналист
Автор:
Виктория Беккер
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