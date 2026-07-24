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Главная Одесса Оросительная система Одесчины: прогноз на урожай овощей и цены

Оросительная система Одесчины: прогноз на урожай овощей и цены

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2026 06:33
Овощи в Одесской области в 2026 году: урожай, орошение и цены
Рынок в Одессе. Фото: Новини.LIVE

От урожая овощей в Одесской области зависит, что появится на прилавках и сколько за это заплатят покупатели. Но хороший урожай невозможен без стабильного полива, а собранную продукцию еще нужно где-то хранить. Поэтому состояние оросительных систем, наличие овощехранилищ и поддержка аграриев сегодня напрямую влияют и на количество местных овощей, и на их цену. Сколько гектаров земли в Одесской области сейчас находятся под орошением, как модернизируют ирригационные системы, хватит ли региону собственных овощей и чего ожидать от цен на борщевой набор?

Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОГА Егор Чикшеев.

Орошение в Одесской области

В Одесской области оросительные системы в первую очередь используются для выращивания овощных культур. В настоящее время овощами засеяно около 15 тысяч гектаров — это картофель, лук, морковь и капуста. В то же время для полноценной работы агропромышленного комплекса орошением должна быть охвачена вся запроектированная площадь орошаемых земель.

"На сегодняшний день проектная оросительная площадь составляет 227 тысяч гектаров. В настоящее время фактически орошается не более 15–18 %, что составляет около 35–40 тысяч гектаров. В первую очередь я хочу подчеркнуть, что указанные оросительные системы принадлежат государству в лице Государственного агентства рыбного хозяйства и мелиорации", — говорит Егор Чикшеев.

Директор Департаменту Єгор Чикшеєв. Фото: Новини.LIVE
Директор Департамента Егор Чикшеев. Фото: Новини.LIVE

Модернизация орошения

Обновление оросительных систем в Одесской области начали еще несколько лет назад. В 2023 году на проектирование модернизации 12 систем выделили 12 миллионов гривен. Впоследствии на юге области реконструировали три из них, а общая стоимость работ превысила 120 миллионов гривен. Благодаря этому площадь орошаемых земель увеличилась на пять тысяч гектаров.

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"Наш департамент совместно с Министерством агропромышленного комплекса привлек 6 миллионов евро. Это поддержка наших иностранных партнеров, от правительства Италии. И профинансирована реконструкция еще двух оросительных систем", — рассказывает директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОГА.

Зрощення поля. Фото: Новини.LIVE
Орошение поля. Фото: Новини.LIVE

На эти средства планируется обновить ещё две оросительные системы. После завершения работ орошением удастся охватить дополнительно почти две тысячи гектаров. Однако в целом государство практически не финансирует строительство новых систем или полную реконструкцию старых — денег хватает преимущественно на текущие ремонты.

"Проблема в них есть, и она очень серьезная: прежде всего, все оросительные системы были построены в 70–80-е годы. Это ещё при Советском Союзе. И каждая система нуждается в переоснащении, переоборудовании, модернизации, потому что все они энергозатратные. И это увеличивает себестоимость воды, которая в дальнейшем ложится на плечи аграриев, пользующихся этой водой", — комментирует директор департамента.

Зрощення поля. Фото: Новини.LIVE
Обеспечение полей водой. Фото: Новини.LIVE

Еще одна серьезная проблема — незаконный отбор воды. Во время проверки Днестровской оросительной системы обнаружили десятки самовольных подключений к каналу. После этого на место вызвали полицию, врезки зафиксировали и начали демонтировать, а по факту нарушений возбудили уголовное дело.

"Последний выезд, который я лично совершил на Днестровскую оросительную систему. На указанной территории было выявлено более 40 незаконных врізок на канале оросительных систем. Это люди, которые открывают себе теплицы и незаконно подключаются, забирают воду из канала", — отмечает чиновник.

Зрощення поля. Фото: Новини.LIVE
Иригация поля. Фото: Новини.LIVE

Овощи в Одесской области

Одесская область входит в тройку крупнейших производителей овощной и бахчевой продукции в Украине. Ежегодно здесь собирают почти 300 тысяч тонн овощей, около 30 тысяч тонн бахчевых культур и 280 тысяч тонн картофеля. Этого условно достаточно для нужд области, хотя зимой и весной часть продукции все равно завозят из других регионов и из-за рубежа.

"Что касается всей Украины, я не могу сказать, но что касается Одесской области, особенно Белгород-Днестровского района, то он является приоритетным направлением выращивания овощей как на государственном, так и на областном уровне. Поэтому я думаю, что Одесская область не останется без овощей", — подчеркивает Егор Чикшеев.

Вирощування рослини. Фото: Новини.LIVE
Выращивание растений. Фото: Новини.LIVE

Товарным производством овощей в регионе занимаются более 65 сельскохозяйственных предприятий. На них приходится почти 70% выращенных в области томатов и до 30% моркови, свеклы, капусты и лука. При этом посевные площади овощных и бахчевых культур ежегодно растут на 3–4%, а производство — на 5–7%.

"Сейчас действует очень большое количество государственных и областных программ поддержки. В первую очередь это выращивание овощей, их хранение, переработка. Это является приоритетным направлением в отрасли агропромышленного комплекса и экономики в целом", — добавляет директор департамента.

Зрощення поля. Фото: Новини.LIVE
Полив поля. Фото: Новини.LIVE

Цены и хранение

В 2025 году цены на овощи заметно колебались из-за погодных условий, затрат на логистику и энергоресурсы. В этом году ситуация будет зависеть прежде всего от урожая и сезонного увеличения предложения. В областном департаменте ожидают, что ближе к осени основные овощи станут более доступными.

"По нашей аналитике, да, действительно, стоимость борщевого набора по сравнению с маем снизилась и составляет около 140 гривен. Я думаю, что осенью она снизится до 100–120 гривен", — прогнозирует чиновник.

Овочі на ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Овощи на рынке в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Однако вырастить и собрать овощи недостаточно — их нужно сохранить до следующего сезона. В области пока не хватает современных холодильных камер для капусты, моркови, свеклы и лука. Часть затрат на строительство таких объектов аграриям могут компенсировать из государственного бюджета, что должно постепенно улучшить ситуацию с хранением продукции.

"Сейчас у нас выращивается такое количество овощей, которое напрямую поступает на прилавки сетей супермаркетов или рынков. И Одесская область — один из немногих регионов, который действительно работает в рамках указанных программ и развивается в этом направлении: устанавливается холодильное оборудование, а также складские помещения", — подытоживает директор Департамента аграрной политики, продовольствия и земельных отношений Одесской ОГА.

Овочі на ринку в Одесі. Фото: Новини.LIVE
Овощной рынок в Одессе. Фото: Новини.LIVE

Одесская область и в дальнейшем делает ставку на овощеводство, однако результат во многом будет зависеть от состояния оросительных систем и возможностей для хранения урожая. В регионе уже модернизируют отдельные объекты и расширяют инфраструктуру. Поэтому главная задача сейчас — не сбавлять темп и сделать эту поддержку системной.

Журналисты Новини.LIVE писали, что в Одесской области уже идет уборка урожая. В этом году аграрии рассчитывают собрать около 4,7 миллиона тонн зерновых, однако на стоимость хлеба могут повлиять цены на топливо, энергоносители и логистику.

Также Новини.LIVE сообщали, что из-за угрозы новых российских атак судовладельцы временно приостановили заходы в черноморские порты Украины. Часть грузов уже перенаправляют в румынскую Констанцу, однако в Министерстве аграрной политики подчеркивают, что о полной остановке морского экспорта пока речь не идет.

Одесса овощи Новости Одессы цены полив
Виктория Беккер - Журналист
Автор:
Виктория Беккер
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