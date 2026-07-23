Порты Одесской области приостановили заход судов из-за угрозы атак

Судно, подвергшееся нападению со стороны РФ. Иллюстративное фото: ВМС Украины

Судовладельцы временно приостановили заход судов в черноморские порты Украины из-за растущей угрозы российских атак. Государство не вводило ограничений на движение, а решения принимают сами операторы. В то же время правительство работает над мерами по возобновлению судоходства. На фоне сложившейся ситуации один из фидерных операторов уже сообщил о временном приостановлении обслуживания через Черноморский рыбный порт.

Об этом сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

Приостановка работы

По состоянию на 23 июля суда перестали заходить в черноморские порты Украины. По словам министра аграрной политики Тараса Высоцкого, еще накануне в украинские порты заходили по четыре-пять судов. Однако из-за роста рисков судовладельцы решили временно приостановить движение.

"Это решение судовладельцев — государство со своей стороны ничего не ограничивало", — сказал Высоцкий.

В то же время министр призвал не говорить о полной блокаде морского экспорта. По его словам, ситуация может меняться ежедневно. Судовладельцы после резкого роста угроз обычно берут паузу, оценивают риски, а затем адаптируются к новым условиям.

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Высоцкий также отметил, что влияние ситуации на экспорт нужно оценивать в перспективе нескольких месяцев или года. Нынешняя пауза длится всего четыре дня, поэтому пока она не оказывает критического влияния на общие объемы поставок.

Операторы приостанавливают работу

На фоне роста рисков фидерный оператор "Маersk Украина" сообщил клиентам о временном приостановлении обслуживания через Черноморский рыбный порт. Причиной назвали текущую ситуацию, которая влияет на операционную деятельность. Импортные грузы, которые должны были разгружаться в Черноморском рыбном порту, будут перенаправляться в Констанцу в Румынии. В частности, судно MEDKON MIRA V.629S с импортным грузом планируют разгрузить именно там.

Также в Констанцу будут перенаправляться другие импортные грузы с портом выгрузки Черноморск, которые находятся в Порт-Саиде или еще ожидают прибытия туда. Если Констанца не подходит для получения груза, клиентам предлагают оформить изменение места назначения. Дальнейшую перевозку грузов из Румынии в Украину планируется организовывать отдельно.

Для экспорта компания предлагает два варианта: бесплатно отменить бронирование или, если контейнер уже имеет статус Gate in, изменить порт погрузки с Черноморска на Констанцу с сохранением действующей ставки морского фрахта.

В компании подчеркнули, что отмену или изменения необходимо согласовывать через представителя службы поддержки клиентов (Customer Service). Самостоятельное внесение изменений через сайт может привести к штрафам или перерасчету стоимости фрахта.

Удары по судам продолжатся

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия может ужесточить атаки на суда, чтобы заблокировать зерновой коридор. По его словам, Украина также готовится к прохождению зимы, учитывая возможные вызовы для энергетики и сельского хозяйства.

"Мы видим, действительно, у Путина есть люди, которые хотят закончить войну: видят экономический коллапс, логистический коллапс и т.д., но есть военные, желающие расширения войны, увеличения мобилизации. Они этого хотят, хотят убивать нас и хотят продолжения этой войны. Поэтому нужно готовиться к плану зимы", — сказал Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве 23 июля.

Как сообщали Новини.LIVE, Одесская область остается одной из главных целей российских атак. Россия регулярно наносит удары по портовой и припортовой инфраструктуре, пытаясь ослабить морскую логистику Украины. В то же время под угрозой остается работа зернового коридора и морской экспорт.

Также Новини.LIVE писали, что число погибших в результате российского удара по торговому судну вблизи Одессы возросло. Накануне сообщалось о пяти погибших, ещё пятеро считались пропавшими без вести. Поисково-спасательная операция продолжалась всю ночь. Выжить удалось восьми членам экипажа.