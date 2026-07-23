Порти Одещини призупинили захід суден через загрози атак

Судно, яке атакувала РФ. Фото ілюстративне: ВМС України

Судновласники тимчасово призупинили заходи суден до чорноморських портів України через зростання загрози російських атак. Держава не вводила обмежень на рух, а рішення ухвалюють самі оператори. Водночас уряд працює над рішеннями для відновлення судноплавства. На тлі ситуації один із фідерних операторів уже повідомив про тимчасове припинення сервісу через Чорноморський рибний порт.

Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час спілкування із журналістами, передає Новини.LIVE.

Зупинка роботи

Станом на 23 липня судна перестали заходити до чорноморських портів України. За словами міністра аграрної політики Тараса Висоцького, ще напередодні до українських портів заходили по чотири-п'ять суден. Однак через зростання ризиків судновласники вирішили тимчасово призупинити рух.

"Це рішення судновласників — держава зі свого боку нічого не обмежувала", — сказав Висоцький.

Водночас міністр закликав не говорити про повну блокаду морського експорту. За його словами, ситуація може змінюватися щодня. Судновласники після різкого зростання загроз зазвичай беруть паузу, оцінюють ризики, а потім адаптуються до нових умов.

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Висоцький також зазначив, що вплив ситуації на експорт потрібно оцінювати в перспективі кількох місяців або року. Нинішня пауза триває лише чотири дні, тому поки що вона не має критичного впливу на загальні обсяги поставок.

Оператори припиняють роботу

На тлі зростання ризиків фідерний оператор Мерск Україна повідомив клієнтам про тимчасове припинення сервісу через Чорноморський рибний порт. Причиною назвали поточну ситуацію, яка впливає на операційну діяльність. Імпортні вантажі, які мали розвантажувати в Чорноморському рибному порту, перенаправлятимуть до Констанци в Румунії. Зокрема, судно MEDKON MIRA V.629S з імпортним вантажем планують розвантажити саме там.

Також до Констанци перенаправлятимуть інші імпортні відправлення з портом вивантаження Чорноморськ, які перебувають у Порт-Саїді або ще очікують прибуття до нього. Якщо Констанца не підходить для отримання вантажу, клієнтам пропонують оформити зміну місця призначення. Подальше перевезення вантажів із Румунії в Україну планують організовувати окремо.

Для експорту компанія пропонує два варіанти: безкоштовно скасувати букінг або, якщо контейнер уже має статус Gate in, змінити порт навантаження з Чорноморська на Констанцу зі збереженням чинної ставки морського фрахту.

У компанії наголосили, що скасування або зміни потрібно погоджувати через представника Customer Service. Самостійне внесення змін через сайт може призвести до штрафів або перерахунку вартості фрахту.

Удари по суднах продовжаться

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може посилити атаки на судна, щоб заблокувати зерновий коридор. За його словами, Україна також готується до проходження зими, зважаючи на можливі виклики для енергетики та сільського господарства.

"Ми бачимо, дійсно, біля Путіна є люди, які хочуть закінчити війну: бачать економічний колапс, логістичний колапс тощо, але є військові, які хочуть розширення війни, збільшення мобілізації. Вони цього хочуть, хочуть нас вбивати і хочуть продовження цієї війни. Тому треба готуватись до плану проходження зими", — сказав Зеленський на пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном у Києві 23 липня.

Як повідомляли Новини.LIVE, Одещина залишається однією з головних цілей російських атак. Росія регулярно б'є по портовій та припортовій інфраструктурі, намагаючись послабити морську логістику України. Водночас під загрозою залишається робота зернового коридору та морський експорт.

Також Новини.LIVE писали, що кількість загиблих унаслідок російського удару по торговельному судну поблизу Одеси зросла. Напередодні повідомлялося про п'ятьох загиблих, ще п'ятьох вважали зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Вижити вдалося вісьмом членам екіпажу.