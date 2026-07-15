Ракетний удар по Одесі: п'ята доба атак, загинули троє

Пожежа на газопроводі. Фото: ДСНС Одещини

Росія вже п'яту добу поспіль масовано атакує Одещину ракетами та безпілотниками. Цього разу головного удару зазнала Одеса. На жаль, є загиблі, поранені та значні руйнування. Пошкоджені житлові будинки, підприємства, портова й цивільна інфраструктура. На місцях продовжують працювати рятувальники та інші екстрені служби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Удар по житловому будинку

Вночі російська ракета влучила в семиповерховий житловий будинок в Одесі. Загинули троє людей, ще щонайменше троє отримали поранення. Усім постраждалим надають необхідну медичну допомогу. Рятувальники змогли витягнути з-під завалів трьох мешканців, серед яких двоє дітей. До ліквідації наслідків залучили 15 рятувальників і чотири одиниці техніки ДСНС.

Рятувадбник на місці удару. Фото: ДСНС Одещини

Пожежа після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Пожежі та руйнування

Під час атаки ранкового удару пошкоджено нежитлову будівлю та газопровід. Через це виникла пожежа, яку надзвичайники швидко загасили. Ще одна ракета влучила по цивільній інфраструктурі міста. Руйнувань зазнало складське приміщення одного з підприємств, пошкоджено дві вантажівки. Там обійшлося без загиблих і постраждалих.

Будівля після удару. Фото: ДСНС Одещини

Руйнації на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

На ліквідації цієї пожежі працювали 35 рятувальників і вісім одиниць техніки.

Читайте також:

Тіло людини. Фото: ДСНС Одещини

Зруйнована будівля. Фото: ДСНС Одещини

Крім того, пошкоджено одноповерхову будівлю, склад готової продукції виробничого підприємства та ще кілька вантажних автомобілів. Усі пожежі вже ліквідовані.

Пожежа на газопроводі. Фото: ДСНС Одещини

Уламки на дорозі. Фото: ДСНС Одещини

Атака по області

Під ударом опинилася не лише Одеса. На півдні області ворожий безпілотник пошкодив операторську автозаправної станції. Загоряння не сталося, інформації про постраждалих не надходило. Наразі на місцях атак тривають аварійно-рятувальні роботи. Правоохоронці документують наслідки російських ударів як чергові воєнні злочини проти мирного населення.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська вдень 14 липня завдали ракетного удару по житловому сектору Одеського району. Внаслідок атаки загинула одна людина, також є постраждалий. Руйнувань зазнали приватні будинки, а на місці спалахнула пожежа. Правоохоронці вже розпочали розслідування воєнного злочину.

Також Новини.LIVE писали, що Росія продовжує невпинно атакувати Одеську область. Внаслідок чергового удару пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру. На двох підприємствах виникли пожежі, також знищень зазнали будівлі та транспорт. За попередніми даними, люди не постраждали.