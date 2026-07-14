Ракетний удар по Одеському району: загибла та поранений

Наслідки атаки на Одещину. Фото: ДСНС Одещини

Російські війська вдень 14 липня завдали ракетного удару по житловому сектору Одеського району. Внаслідок атаки загинула одна людина, також є постраждалий. Руйнувань зазнали приватні будинки, а на місці спалахнула пожежа. Правоохоронці вже розпочали розслідування воєнного злочину.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Одещини.

Ракетна атака

За даними Одеської обласної прокуратури, російські війська випустили по житлових масивах Одеського району дві ракети. Унаслідок удару повністю зруйновано два житлові будинки. Ще у трьох приватних домоволодіннях вибухова хвиля пошкодила дахи, фасади, паркани та вибила вікна.

Зруйнований будинок. Фото: ДСНС Одещини

На місці загинула 69-річна жінка та собака. Також постраждав 44-річний чоловік. Його з осколковими пораненнями доправили до лікарні.

Подвір'я після атаки. Фото: ДСНС Одещини

Пожежа після вибуху

Після ракетного удару загорівся двоповерховий житловий будинок. Рятувальникам вдалося швидко загасити пожежу та не допустити поширення вогню на сусідні будівлі. До ліквідації залучались 15 рятувальників та 3 одиниці техніки, від пожежного підрозділу Національної гвардії України 4 людини та 1 одиниця техніки, від місцевої пожежної команди "Нерубайське" 3 людини та 1 одиниця техніки.

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Рятувальник на місці удару. Фото: ДСНС Одещини

Розслідування атаки

За фактом російської атаки Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людини. На місці працюють прокурори, слідчі та співробітники СБУ, які документують наслідки чергового воєнного злочину Росії.

Що відомо про атаку

Тривогу в Одеському районі оголосили о 13:23. Повітряні сили повідомляли про рух ракет у напрямку регіону. Вибухи жителі обласного центру почули о 13:24. Відбій пролунав о 13:50.

Удар по судну

Крім того, згодом Росія вчергове атакувала Одещину реактивними БпЛА. Після вибухів з берегу було видно палаюче судно. Наразі інформації про стан корабля та про наслідки удару невідомо.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія продовжує невпинно атакувати Одеську область. Внаслідок чергового удару пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру. На двох підприємствах виникли пожежі, також знищень зазнали будівлі та транспорт. За попередніми даними, люди не постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська вранці 13 липня завдали комбінованого удару ракетами та дронами по Одеській області. Під удар потрапили об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема автобусне підприємство. Спочатку повідомляли про п'ятьох постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла до шести. Серед поранених — 5-річна дівчинка, яка перебуває в лікарні.