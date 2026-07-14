Ракетный удар по Одесскому району: один погибший и один раненый

Последствия атаки на Одесскую область. Фото: ГСЧС Одесской области

14 июля днём российские войска нанесли ракетный удар по жилому району Одесского района. В результате атаки погиб один человек, также есть пострадавший. Повреждения получили частные дома, а на месте вспыхнул пожар. Правоохранительные органы уже начали расследование военного преступления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Одесской области.

Ракетная атака

По данным Одесской областной прокуратуры, российские войска выпустили по жилым массивам Одесского района две ракеты. В результате удара полностью разрушены два жилых дома. Еще в трех частных домовладениях взрывная волна повредила крыши, фасады, заборы и выбила окна.

Разрушенный дом. Фото: ГСЧС Одесской области

На месте погибли 69-летняя женщина и собака. Также пострадал 44-летний мужчина. Его с осколочными ранениями доставили в больницу.

Двор после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Пожар после взрыва

После ракетного удара загорелся двухэтажный жилой дом. Спасателям удалось быстро потушить пожар и не допустить распространения огня на соседние здания. К ликвидации были привлечены 15 спасателей и 3 единицы техники, от пожарного подразделения Национальной гвардии Украины — 4 человека и 1 единица техники, от местной пожарной команды «Нерубайское» — 3 человека и 1 единица техники.

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Спасатель на месте происшествия. Фото: ГСЧС Одесской области

Расследование атаки

По факту российского нападения Одесская областная прокуратура возбудила уголовное дело по статье о нарушении законов и обычаев войны, повлекшем гибель человека. На месте работают прокуроры, следователи и сотрудники СБУ, которые документируют последствия очередного военного преступления России.

Что известно об атаке

Тревогу в Одесском районе объявили в 13:23. Воздушные силы сообщали о движении ракет в направлении региона. Взрывы жители областного центра услышали в 13:24. Отбой прозвучал в 13:50.

Удар по судну

Кроме того, позже Россия в очередной раз атаковала Одесскую область реактивными БПЛА. После взрывов с берега было видно горящее судно. На данный момент информация о состоянии корабля и о последствиях удара отсутствует.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия продолжает неустанно атаковать Одесскую область. В результате очередного удара повреждена гражданская и промышленная инфраструктура. На двух предприятиях возникли пожары, также были уничтожены здания и транспорт. По предварительным данным, люди не пострадали.

Также Новини.LIVE писали, что российские войска утром 13 июля нанесли комбинированный удар ракетами и дронами по Одесской области. Под удар попали объекты гражданской инфраструктуры, в частности автобусное предприятие. Сначала сообщалось о пяти пострадавших, однако впоследствии их число возросло до шести. Среди раненых — 5-летняя девочка, которая находится в больнице.