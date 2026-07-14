Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ворожий удар по Одещині: масштабні пожежі на підприємствах

Ворожий удар по Одещині: масштабні пожежі на підприємствах

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 09:16
Атака на Одещину пошкодила підприємства та десятки авто
Рятувальник гасить пожежу. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Росія продовжує невпинно атакувати Одеську область. Внаслідок чергового удару пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру. На двох підприємствах виникли пожежі, також знищень зазнали будівлі та транспорт. За попередніми даними, люди не постраждали.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Палали підприємства

Унаслідок атаки російських безпілотників пошкоджено територію одного з підприємств. Удар зруйнував будівлі авторемонтних майстерень, господарську споруду та бензовоз. Також пошкоджені 11 вантажних автомобілів і один легковик. Після влучання виникла пожежа, яку рятувальники оперативно загасили.

На іншому підприємстві через атаку загорілися резервуари із соняшниковою олією. Над ліквідацією пожежі працювали підрозділи ДСНС.

За попередньою інформацією, внаслідок удару ніхто не постраждав. На місцях продовжують працювати всі відповідні служби, які фіксують наслідки атаки.

Читайте також:

Що відомо про обстріли

За ніч тривогу на Одещині оголошували сім разів. Перша пролунала о 00:57 для Білгороді-Дністровського, Болградського та Ізмаїльського районів. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників. О 01:18 сигнал загрози був для Одеського району. О 01:29 дали відбій.

Наступна хвиля загрози була знову для півдня області о 01:52 і тривала до 02:16. З 05:56 до 06:07 була загроза застосування дронів для Одеського району.

О 07:23 знову пролунала повітряна тривога для Одеського району. Захисники неба повідомляли про рух реактивних дронів у напрямку обласного центру. О 07:58 загрозу ліквідували. Однак згодом, о 08:09 на район полетіли ракети. Відбій дали о 08:13. З 08:37 і дотепер знову літають реактивні БпЛА у напрямку Одеси.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час масованих атак РФ на порт Чорноморська в ніч із 10 на 11 та з 11 на 12 липня були пошкоджені термінали компанії "Кернел". Через значні руйнування підприємство змушене було повністю зупинити роботу експортного комплексу.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська завдали удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Під обстріл потрапило цивільне торговельне судно під прапором Республіки Того, яке розвантажувало мінеральні добрива. Унаслідок атаки є загиблі та постраждалі. Також пошкоджено об'єкти портової інфраструктури.

Одеська область Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації