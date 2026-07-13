Атаки на Одещину: четверо поранених і значні руйнування

Автобуси охоплені полум'ям. Фото: ДСНС Одещини

Одеська область зазнала двох ворожих атак. Внаслідок ударів постраждали четверо людей, пошкоджені житлові будинки, багатоповерхівка, гіпермаркет і автотранспортне підприємство. На місцях працювали рятувальники, медики та правоохоронці, які фіксували наслідки обстрілів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Ранковий удар

Вранці ворог атакував Одесу, пошкодивши територію автотранспортного підприємства. Через удар загорілися автобуси. Також пошкоджень зазнали чотири приватні будинки.

Автобуси у вогні. Фото: ДСНС Одещини

Попередньо, постраждали троє чоловіків віком 58, 62 та 66 років. Усіх госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості. На місці працювали всі екстрені служби, які ліквідовували наслідки атаки.

Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про ранкову атаку

Уранці 13 липня на Одещині кілька разів оголошували повітряну тривогу через загрозу російських дронів і ракет. Перша тривога пролунала о 06:29 у Білгород-Дністровському, Болградському та Ізмаїльському районах. О 06:55 Повітряні сили повідомили про ударні безпілотники над акваторією Чорного моря, які рухалися у напрямку Вилкового.

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О 07:13 повітряну тривогу оголосили й в Одеському районі. Уже о 07:27 військові попередили про ракети над Чорним морем, які летіли у напрямку Одеси та Чорноморська. Через дві хвилини, о 07:29, в Одесі пролунала серія з понад чотирьох вибухів. Також Повітряні сили повідомили про реактивний безпілотник, що рухався у бік Чорноморська. Відбій повітряної тривоги в Одеському районі оголосили о 07:33.

Пожежа на місці удару. Фото: ДСНС Одещини

Вечірня атака

Увечері 12 липня російські війська також атакували Одеський район ударними дронами. Під удар потрапили об'єкти цивільної інфраструктури. За даними прокуратури, у 16-поверховому житловому будинку пошкоджено дах і вибито вікна у двох квартирах. Також пошкоджений дах одного з гіпермаркетів.

Наслідки влучання в будинок. Фото: Одеська обласна прокуратура

Унаслідок цієї атаки постраждав 51-річний чоловік. Його госпіталізували до лікарні. За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури відкрито досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Правоохоронці документують наслідки обстрілу, а розслідування проводить Управління СБУ в Одеській області.

Діра в стелі гіпермаркету. Фото: Одеська обласна прокуратура

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія вкотре атакувала портову інфраструктуру Одеської області крилатими ракетами ввечері в п'ятницю, 10 липня. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, він був докером-механізатором, також пошкоджені виробничі об'єкти, спеціалізована техніка та службові й побутові приміщення.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська в ніч проти 11 липня завдали чергового удару по півдню Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено поліклініку, приватні житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.