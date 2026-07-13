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Головна Одеса РФ атакувала південь України: пожежа в багатоповерхівці, є поранені

РФ атакувала південь України: пожежа в багатоповерхівці, є поранені

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2026 00:11
Увечері 12 липня 2026 року РФ обстріла Запоріжжя та Одеський район
Пожежа в будинку в Запоріжжі після вечірнього обстрілу 12 липня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА

Увечері в неділю, 12 липня, армія РФ атакувала Одеський район і Запоріжжя. Сталися влучання в будинки. Відомо про кількох постраждалих.

Про це з посиланням на начальника Запорізької ОВА Івана Федорова і начальника Одеської ОВА Олега Кіпера передає Новини.LIVE.

Обстріл Одещини ввечері 12 липня 

В Одеському районі БпЛА влучив у верхні поверхи житлової багатоповерхівки. Від іншого безпілотника зазнав пошкоджень дах будівельного супермаркету.

Дах супермаркету після обстрілу Одеського району ввечері 12 липня 2026 року
Пошкодження даху в супермаркеті в Одеському районі після обстрілу ввечері 12 липня 2026 року. Фото: Олег Кіпер/Telegram
Вікно в багатоповерхівці в Одеському районі після обстрілу ввечері 12 липня 2026 року
Через обстріл увечері 12 липня 2026 року вибило вікно у квартирі в Одеському районі. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Виникли пожежі — їх уже загасили. Інформацію щодо постраждалих уточнюють.

Обстріл Запоріжжя ввечері 12 липня 

Атака пошкодила багатоповерхові будинки. Зазнали поранень двоє людей: жінки віком 73 і 32 років. Постраждалим надають медичну допомогу. 

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Пожежа в будинку в Запоріжжі після обстрілу ввечері 12 липня 2026 року
Пожежа в будинку в Запоріжжі після атаки ввечері 12 липня 2026 року. Фото: Запорізька ОВА
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Серед пошкоджених об'єктів фасади, вікна, балкони, покрівлі будинків, автівки. Сталася пожежа — наразі її гасять.

ОНОВЛЕНО О 00:12: Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до шістьох людей. Серед них 15-річний підліток. 

Раніше Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера повідомляв, що в ніч проти 12 липня під ударом дронів опинився Одеський район. Зазнали пошкоджень інфраструктурний об'єкт і житловий сектор. Обійшлося без жертв і поранених. 

Також Новини.LIVE з посиланням на виконувачку обов'язків міського голови Чорноморська Олену Шолар писав, що 10 і 11 липня росіяни завдали ракетно-дронових ударів по Чорноморську на Одещині. Обстріл пошкодив житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Загинула людина.

Запоріжжя обстріли Обстріл Одещини
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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