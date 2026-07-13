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Главная Одесса РФ атаковала юг Украины: пожар в многоэтажке, есть раненые

РФ атаковала юг Украины: пожар в многоэтажке, есть раненые

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 00:11
Вечером 12 июля 2026 года РФ обстреляла Запорожье и Одесский район
Пожар в доме в Запорожье после вечернего обстрела 12 июля 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

Вечером в воскресенье, 12 июля, армия РФ нанесла удары по Одесскому району и Запорожью. Произошли попадания в дома. Известно о нескольких пострадавших.

Об этом со ссылкой на начальника Запорожской ОВА Ивана Федорова и начальника Одесской ОВА Олега Кипера сообщает Новини.LIVE.

Обстрел Одесской области вечером 12 июля

В Одесском районе БпЛА попал в верхние этажи жилого многоэтажного дома. От другого беспилотника получила повреждения крыша строительного супермаркета.

Крыша супермаркета после обстрела Одесского района вечером 12 июля 2026 года
Повреждение крыши в супермаркете в Одесском районе после обстрела вечером 12 июля 2026 года. Фото: Олег Кипер/Telegram
Окно в многоэтажке в Одесском районе после обстрела вечером 12 июля 2026 года
В результате обстрела вечером 12 июля 2026 года в квартире в Одесском районе выбило окно. Фото: Олег Кипер/Telegram

Возникли пожары — их уже потушили. Информацию о пострадавших уточняют.

Обстрел Запорожья вечером 12 июля

Атака повредила многоэтажные дома. Получили ранения два человека: женщины в возрасте 73 и 32 лет. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

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Пожар в доме в Запорожье после обстрела вечером 12 июля 2026 года
Пожар в доме в Запорожье после атаки вечером 12 июля 2026 года. Фото: Запорожская ОВА
Разрушение дома в Запорожье из-за обстрела вечером 12 июля 2026 года
Дом, получивший повреждения в результате российского удара по Запорожью 12 июля 2026 года. Фото: Запорожская ОВА

Среди поврежденных объектов — фасады, окна, балконы, крыши домов, автомобили. Произошел пожар — на данный момент его тушат.

ОБНОВЛЕНО В 00:12: Количество пострадавших в Запорожье возросло до шести человек. Среди них 15-летний подросток.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера сообщал, что в ночь на 12 июля под ударом дронов оказался Одесский район. Получили повреждения инфраструктурный объект и жилой сектор. Жертв и раненых не было.

Также Новини.LIVE со ссылкой на исполняющую обязанности мэра Черноморска Елену Шолар писал, что 10 и 11 июля россияне нанесли ракетно-дроновые удары по Черноморску в Одесской области. Обстрел повредил жилые дома и гражданскую инфраструктуру. Погиб один человек.

Запорожье обстрелы Обстрел Одесчины
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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