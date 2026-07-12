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Главная Одесса РФ атаковала Одесчину: повреждена гражданская инфраструктура

РФ атаковала Одесчину: повреждена гражданская инфраструктура

Ua ru
Дата публикации 12 июля 2026 10:32
Атака дронов на Одесчину: повреждены дома и инфраструктуру
Спасатель тушит пожар после атаки. Фото иллюстративное: ГСЧС Одесской области

Российские войска ночью 12 июля вновь нанесли удар по Одесской области с помощью ударных беспилотников. Под ударом оказался Одесский район, где были повреждены инфраструктурный объект и жилой сектор. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших. На местах продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Повреждена инфраструктура

В ночь на 12 июля российская армия в очередной раз совершила массированную атаку по Одесской области с помощью ударных беспилотников. В Одесском районе в результате обстрела повреждены здания и оборудование на территории одного из инфраструктурных объектов. Специалисты уже работают над ликвидацией последствий удара.

Пострадали жилые дома

Помимо инфраструктуры, повреждения получил и жилой сектор. Ударной волной и осколками повреждены два частных дома, а также три легковых автомобиля. По предварительной информации, никто из людей не пострадал. Погибших также нет.

Что известно о ночных ударах

В ночь на 12 июля в Одесской области трижды объявляли воздушную тревогу из-за угрозы российских беспилотников и ракет. Первая тревога началась в 2:27 в Белгород-Днестровском, Измаильском, Болградском и Одесском районах. По данным Воздушных сил, группа ударных беспилотников двигалась из акватории Чёрного моря в сторону юга области. Сначала дроны летели курсом на Татарбунары и Сарату, а затем изменили направление на Маяки. Отбой тревоги объявили в 2:52.

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Уже через три минуты, в 2:55, тревогу повторно объявили в Одесском районе. Она длилась недолго — до 3:00. Третья воздушная тревога началась в 5:18 и охватила всю Одесскую область. Воздушные силы предупредили об активности российской тактической авиации на южном направлении. В 5:27 военные сообщили о ракете, летевшей в сторону Лиманки и Черноморска. Через минуту ракета летела на Лиманку, а еще через минуту стало известно о еще одной ракете в направлении Лиманки и Черноморска. В 5:35 поступило сообщение о ракете, направлявшейся на Одессу, однако впоследствии она изменила траекторию в сторону Черноморска. Отбой воздушной тревоги объявили в 5:50.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия в очередной раз атаковала портовую инфраструктуру Одесской области крылатыми ракетами вечером в пятницу, 10 июля. В результате обстрела погиб мужчина, он был докером-механизатором, также повреждены производственные объекты, специализированная техника, а также служебные и бытовые помещения.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска в ночь на 11 июля нанесли очередной удар по югу Одесской области. В результате атаки были повреждены поликлиника, частные жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Одесская область Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
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