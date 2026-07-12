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Головна Одеса РФ атакувала Одещину: пошкоджено цивільну інфраструктуру

РФ атакувала Одещину: пошкоджено цивільну інфраструктуру

Ua ru
Дата публікації: 12 липня 2026 10:32
Атака дронів на Одещину: пошкоджено будинки й інфраструктуру
Рятувальник гасить пожежу після атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Російські війська вночі, 12 липня, знову атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом опинився Одеський район, де пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт і житловий сектор. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Пошкоджено інфраструктуру

У ніч проти 12 липня російська армія вкотре здійснила масовану атаку по Одеській області ударними безпілотниками. В Одеському районі внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі та обладнання на території одного з інфраструктурних об'єктів. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків удару.

Постраждали будинки

Окрім інфраструктури, пошкодження отримав і житловий сектор. Ударною хвилею та уламками пошкоджено два приватні будинки, а також три легкові автомобілі. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав. Загиблих також немає.

Що відомо про нічні удари

У ніч на 12 липня на Одещині тричі оголошували повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників і ракет. Перша тривога розпочалася о 2:27 у Білгород-Дністровському, Ізмаїльському, Болградському та Одеському районах. За даними Повітряних сил, група ударних безпілотників рухалася з акваторії Чорного моря у бік півдня області. Спочатку дрони летіли курсом на Татарбунари та Сарату, а згодом змінили напрямок на Маяки. Відбій тривоги оголосили о 2:52.

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Вже за три хвилини, о 2:55, тривогу повторно оголосили в Одеському районі. Вона тривала недовго — до 3:00. Третя повітряна тривога почалася о 5:18 і охопила всю Одеську область. Повітряні сили попередили про активність російської тактичної авіації на південному напрямку. О 5:27 військові повідомили про ракету, що рухалася в бік Лиманки та Чорноморська. Через хвилину ракета летіла на Лиманку, а ще за хвилину стало відомо про ще одну ракету в напрямку Лиманки та Чорноморська. О 5:35 з'явилося повідомлення про ракету, яка прямувала на Одесу, однак згодом вона змінила траєкторію в напрямку Чорноморського. Відбій повітряної тривоги оголосили о 5:50.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія вкотре атакувала портову інфраструктуру Одеської області крилатими ракетами ввечері в п'ятницю, 10 липня. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, він був докером-механізатором, також пошкоджені виробничі об'єкти, спеціалізована техніка та службові й побутові приміщення.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська в ніч проти 11 липня завдали чергового удару по півдню Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено поліклініку, приватні житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. 

Одеська область Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
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