Атака дронів на Одещину: пошкоджено будинки й інфраструктуру

Рятувальник гасить пожежу після атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Російські війська вночі, 12 липня, знову атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом опинився Одеський район, де пошкоджень зазнав інфраструктурний об'єкт і житловий сектор. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Пошкоджено інфраструктуру

У ніч проти 12 липня російська армія вкотре здійснила масовану атаку по Одеській області ударними безпілотниками. В Одеському районі внаслідок обстрілу пошкоджено будівлі та обладнання на території одного з інфраструктурних об'єктів. Фахівці вже працюють над ліквідацією наслідків удару.

Постраждали будинки

Окрім інфраструктури, пошкодження отримав і житловий сектор. Ударною хвилею та уламками пошкоджено два приватні будинки, а також три легкові автомобілі. За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав. Загиблих також немає.

Що відомо про нічні удари

У ніч на 12 липня на Одещині тричі оголошували повітряну тривогу через загрозу російських безпілотників і ракет. Перша тривога розпочалася о 2:27 у Білгород-Дністровському, Ізмаїльському, Болградському та Одеському районах. За даними Повітряних сил, група ударних безпілотників рухалася з акваторії Чорного моря у бік півдня області. Спочатку дрони летіли курсом на Татарбунари та Сарату, а згодом змінили напрямок на Маяки. Відбій тривоги оголосили о 2:52.

Читайте також:

Вже за три хвилини, о 2:55, тривогу повторно оголосили в Одеському районі. Вона тривала недовго — до 3:00. Третя повітряна тривога почалася о 5:18 і охопила всю Одеську область. Повітряні сили попередили про активність російської тактичної авіації на південному напрямку. О 5:27 військові повідомили про ракету, що рухалася в бік Лиманки та Чорноморська. Через хвилину ракета летіла на Лиманку, а ще за хвилину стало відомо про ще одну ракету в напрямку Лиманки та Чорноморська. О 5:35 з'явилося повідомлення про ракету, яка прямувала на Одесу, однак згодом вона змінила траєкторію в напрямку Чорноморського. Відбій повітряної тривоги оголосили о 5:50.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія вкотре атакувала портову інфраструктуру Одеської області крилатими ракетами ввечері в п'ятницю, 10 липня. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, він був докером-механізатором, також пошкоджені виробничі об'єкти, спеціалізована техніка та службові й побутові приміщення.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська в ніч проти 11 липня завдали чергового удару по півдню Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено поліклініку, приватні житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.