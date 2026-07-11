Росія здійснила ракетний удар по Одесі: загинули люди

Рятувальник гасить вогонь. Фото ілюстративне: ДСНС

Російські війська вдень 11 липня завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще один чоловік дістав поранення.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот з Telegram

Атака на Одесу

За даними Олега Кіпера, після російського ракетного удару на місці працюють рятувальники, медики, правоохоронці та інші профільні служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та продовжують обстеження території. Попередня інформація про кількість загиблих і постраждалих може уточнюватися.

"Внаслідок ракетного удару по Одесі, за попередніми даними, на жаль, двоє людей загинуло. Ще одна людина постраждала: 24-річний чоловік отримав осколкове поранення", — повідомив Олег Кіпер.

Пошкоджено цивільний об'єкт

Ворожа ракета влучила по об'єкту цивільної інфраструктури. Наразі спеціалісти оцінюють масштаби руйнувань, а комунальні служби розпочали роботи з ліквідації наслідків удару. Водночас медики надають необхідну допомогу постраждалому.

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"Під удар потрапив об'єкт цивільної інфраструктури. На місці працюють усі відповідні служби. Постраждалому надається необхідна медична допомога. Триває ліквідація наслідків ворожого удару", — зазначив начальник Одеської ОВА.

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська в ніч проти 11 липня завдали чергового удару по півдню Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено поліклініку, приватні житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Також Новини.LIVE повідомляли, що напередодні Росія здійснила атаку на цивільну портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок ворожого удару пошкоджено об'єкти цивільної портової інфраструктури та спеціалізовану техніку. На території одного з терміналів виникла пожежа. Через атаку загинув докер-механізатор порту. Він у цей момент знаходився на посту.

Новини.LIVE ще інформували, що увечері 8 липня російські війська завдали удару по Одесі двома балістичними ракетами. Під атакою опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу знищено дві вантажівки. Також пошкоджено промислові приміщення, маршрутний автобус і два легкові автомобілі. За попередніми даними, загинули четверо цивільних. Ще п'ятеро людей дістали поранення. Троє чоловіків віком 32, 47 і 48 років перебувають у лікарні у важкому стані. Ще двоє постраждалих — чоловіки 65 і 67 років — отримали травми середньої тяжкості.