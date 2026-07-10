Росія обстріляла портову інфраструктуру Одеської області 10 липня — загинув докер-механізатор

Рятувальники ДСНС гасять пожежу. Ілюстративне фото: ДСНС Одещини

Росія вкотре атакувала портову інфраструктуру Одеської області крилатими ракетами ввечері в п'ятницю, 10 липня. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, він був докером-механізатором, також пошкоджені виробничі об'єкти, спеціалізована техніка та службові й побутові приміщення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на повідомлення голови Одеської ОВА Олега Кіпера та віцепрем’єр-міністра з відновлення — міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби в Facebook.

Атака РФ на портову інфраструктуру Одеської області 10 липня

"Ворог знову атакував Одещину крилатими ракетами. Під ударом опинилася портова інфраструктура. На території виникли пожежі, які локалізовано рятувальниками. На жаль, одна людина загинула", — зазначив Кіпер.

Він додав, що на місці триває ліквідація наслідків обстрілу.

Повідомлення Олега Кіпера в Facebook. Фото: скриншот

Водночас Кулеба уточнив, що внаслідок російської атаки загинув докер-механізатор під час виконання своїх обов'язків, а також пошкоджені виробничі об'єкти, техніка та приміщення.

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"Під час виконання своїх обов'язків загинув докер-механізатор [...] Внаслідок атаки пошкоджено виробничі об'єкти та техніку на території портових операторів. Зокрема, пошкоджені службові й побутові приміщення, а також спеціалізована техніка. Також внаслідок удару виникла пожежа на території одного з терміналів", — написав міністр.

Повідомлення Олексія Кулеби в Facebook. Фото: скриншот

Речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук в ексклюзивному інтерв'ю Новини.LIVE розповів, що в Одесі спостерігається зменшення повітряних атак через зміни в організації захисту над морем та розвитком нових засобів боротьби з ракетами та дронами. Адже українські захисники намагаються збивати повітряні цілі ще до того, як вони долітають до узбережжя.

Своєю чергою голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі День.LIVE заявив, що росіяни все частіше змінюють тактику обстрілів, щоб завдати якомога більшої шкоди цивільній інфраструктурі. Таким чином, під прицілом опиняються підприємства, лікарні та машини екстреної допомоги.

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