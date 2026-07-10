10 июля Россия обстреляла портовую инфраструктуру Одесской области — погиб докер-механизатор

Спасатели ГСЧС тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС Одесской области

Россия в очередной раз нанесла удар по портовой инфраструктуре Одесской области крылатыми ракетами вечером в пятницу, 10 июля. В результате обстрела погиб мужчина, он был докером-механизатором, также повреждены производственные объекты, специализированная техника, а также служебные и бытовые помещения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщения главы Одесской ОГА Олега Кипера и вице-премьер-министра по восстановлению — министра развития общин и территорий Алексея Кулебу в Facebook.

Атака РФ на портовую инфраструктуру Одесской области 10 июля

«Враг вновь атаковал Одесскую область крылатыми ракетами. Под ударом оказалась портовая инфраструктура. На территории возникли пожары, которые были локализованы спасателями. К сожалению, один человек погиб», — отметил Кипер.

Он добавил, что на месте продолжается ликвидация последствий обстрела.

Сообщение Олега Кипера в Facebook. Фото: скриншот

В то же время Кулеба уточнил, что в результате российской атаки погиб докер-механизатор при исполнении служебных обязанностей, а также были повреждены производственные объекты, техника и помещения.

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«При исполнении служебных обязанностей погиб докер-механизатор [...] В результате атаки повреждены производственные объекты и техника на территории портовых операторов. В частности, повреждены служебные и бытовые помещения, а также специализированная техника. Также в результате удара возник пожар на территории одного из терминалов», — написал министр.

Сообщение Алексея Кулебы в Facebook. Фото: скриншот

Пресс-секретарь Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал, что в Одессе наблюдается сокращение числа воздушных атак благодаря изменениям в организации защиты над морем и развитию новых средств борьбы с ракетами и дронами. Ведь украинские защитники пытаются сбивать воздушные цели ещё до того, как они долетают до побережья.

В свою очередь , глава Николаевской ОГА Виталий Ким в эфире День.LIVE заявил, что россияне все чаще меняют тактику обстрелов, чтобы нанести как можно больший ущерб гражданской инфраструктуре. Таким образом, под прицелом оказываются предприятия, больницы и машины скорой помощи.

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