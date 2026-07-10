Кім пояснив нову тактику атак РФ і подякував медикам

Наслідки удару по Миколаєву. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Російські війська дедалі частіше змінюють тактику повітряних атак, намагаючись завдати якомога більшої шкоди цивільній інфраструктурі. Під ударами опиняються підприємства, лікарні та машини екстреної допомоги. На цьому тлі в прифронтових регіонах продовжують працювати медики, які щодня ризикують власним життям, рятуючи інших.

Про це в ефірі День.LIVE розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Нова тактика

Останнім часом російська армія все частіше запускає ударні безпілотники вдень. За словами очільника Миколаївської ОВА, це пов'язано зі спробами завдати ударів по цивільній інфраструктурі та підприємствах. Водночас українські військові працюють над новими рішеннями, щоб ефективніше протидіяти таким атакам.

"Учора вночі я розмовляв із керівництвом Повітряних сил, ми дещо придумали, але детально про це говорити не буду. Дійсно, ворог використовує "Шахеди" вдень для атак на нашу інфраструктуру та підприємства, тому що їм дуже боляче від того, як Сили оборони точно б'ють по їхніх критично важливих виробництвах. Їм потрібна картинка, тому вони збільшили кількість атак саме по цивільних об'єктах. За минулу добу в нас було двоє поранених, одного після надання допомоги вже відпустили додому", — заявив Віталій Кім.

Подяка медикам

10 липня в Україні вшановують пам'ять медиків, які загинули під час повномасштабної війни. У прифронтових областях лікарі, фельдшери та бригади екстреної допомоги працюють під постійною загрозою повторних ударів. На Миколаївщині неодноразово атакували автомобілі швидкої допомоги, однак, на щастя, обійшлося без загиблих.

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"На щастя, у Миколаївській області немає загиблих медиків. Натомість у сусідній Херсонській області, наскільки пам'ятаю, загинули близько 30 медиків. У нас було багато випадків, коли цілеспрямовано атакували машини швидкої допомоги — і дронами, і FPV. На щастя, без жертв, хоча поранені були", — додав очільник Миколаївської ОВА.

Голова області наголосив, що робота медиків у прифронтових регіонах — це свідомий вибір людей, які щодня ризикують собою заради інших. На його думку, держава має не лише дякувати їм словами, а й забезпечити гідні умови праці та життя.

"Те, що медики працюють у прифронтових регіонах, — це їхній особистий свідомий вибір. Це не про гроші, а про щоденний ризик, евакуацію поранених і повторні прильоти. Я безмежно вдячний усім медикам, які працюють у нас. А держава має підвищувати їм заробітну плату та забезпечувати житлом, щоб вони відчували, що їх справді цінують", — підсумував Кім.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 6 липня російські війська знову атакували Одесу ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки, гуртожиток, гаражі та інша цивільна інфраструктура. Постраждав 23-річний чоловік. Мешканці досі оговтуються від пережитого.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 8 липня російські війська масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджень зазнали три автозаправні станції на півдні області. Через влучання виникли пожежі.