Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одессе объявили день траура: через атаку РФ погибло 4 человека

В Одессе объявили день траура: через атаку РФ погибло 4 человека

Ua ru
Дата публікації: 9 липня 2026 09:17
День жалоби в Одесі після ракетного удару по місту
Рятувальник гасить пожежу після атаки. Фото: ДСНС Одещини

РФ продовжує бити по цивільних об'єктах на Одещині, через що гинуть і страждають мирні жителі. Черговий ракетний удар по Одесі забрав життя чотирьох людей та поранив ще п'ятьох. У місті оголосили день жалоби за загиблими.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

День жалоби

Сьогодні, 9 липня, в Одесі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки, яка сталася ввечері 8 липня. Через удар по місту загинули четверо людей.

На адміністративних будівлях приспустили Державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Також підприємствам, установам і організаціям міста рекомендували обмежити використання музики та не проводити розважальні заходи.

Що відомо про атаку

Ввечері 8 липня російські війська завдали удару по Одесі двома балістичними ракетами. Під атакою опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу знищено дві вантажівки. Також пошкоджено промислові приміщення, маршрутний автобус і два легкові автомобілі.

Читайте також:

За попередніми даними, загинули четверо цивільних. Ще п'ятеро людей дістали поранення. Троє чоловіків віком 32, 47 і 48 років перебувають у лікарні у важкому стані. Ще двоє постраждалих — чоловіки 65 і 67 років — отримали травми середньої тяжкості.

За фактом атаки відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини, що спричинили загибель людей.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 8 липня російські війська масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджень зазнали три автозаправні станції на півдні області. Через влучання виникли пожежі.

Також Новини.LIVE писали, що росіяни завдали удару по Одеській області ввечері вівторка, 7 липня, балістичною ракетою із касетною бойовою частиною. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, зайнялася будівля на території підприємства та автівки поруч.

Одеса День жалоби обстріл Одеси
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації