День жалоби в Одесі після ракетного удару по місту

Рятувальник гасить пожежу після атаки. Фото: ДСНС Одещини

РФ продовжує бити по цивільних об'єктах на Одещині, через що гинуть і страждають мирні жителі. Черговий ракетний удар по Одесі забрав життя чотирьох людей та поранив ще п'ятьох. У місті оголосили день жалоби за загиблими.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську міську раду.

День жалоби

Сьогодні, 9 липня, в Одесі оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки, яка сталася ввечері 8 липня. Через удар по місту загинули четверо людей.

На адміністративних будівлях приспустили Державний прапор України та прапор Одеси з траурними стрічками. Також підприємствам, установам і організаціям міста рекомендували обмежити використання музики та не проводити розважальні заходи.

Що відомо про атаку

Ввечері 8 липня російські війська завдали удару по Одесі двома балістичними ракетами. Під атакою опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу знищено дві вантажівки. Також пошкоджено промислові приміщення, маршрутний автобус і два легкові автомобілі.

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За попередніми даними, загинули четверо цивільних. Ще п'ятеро людей дістали поранення. Троє чоловіків віком 32, 47 і 48 років перебувають у лікарні у важкому стані. Ще двоє постраждалих — чоловіки 65 і 67 років — отримали травми середньої тяжкості.

За фактом атаки відкрили кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини, що спричинили загибель людей.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 8 липня російські війська масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджень зазнали три автозаправні станції на півдні області. Через влучання виникли пожежі.

Також Новини.LIVE писали, що росіяни завдали удару по Одеській області ввечері вівторка, 7 липня, балістичною ракетою із касетною бойовою частиною. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, зайнялася будівля на території підприємства та автівки поруч.