День траура в Одессе после ракетного удара по городу

Спасатель тушит пожар после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Россия продолжает наносить удары по гражданским объектам в Одесской области, в результате чего гибнут и страдают мирные жители. Очередной ракетный удар по Одессе унес жизни четырёх человек и ранил ещё пятерых. В городе объявили день траура по погибшим.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

День траура

Сегодня, 9 июля, в Одессе объявили день траура по погибшим в результате российской ракетной атаки, произошедшей вечером 8 июля. В результате удара по городу погибли четыре человека.

На административных зданиях приспустили Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами. Также предприятиям, учреждениям и организациям города рекомендовали ограничить использование музыки и не проводить развлекательные мероприятия.

Что известно об атаке

Вечером 8 июля российские войска нанесли удар по Одессе двумя баллистическими ракетами. Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрела были уничтожены два грузовика. Также повреждены промышленные помещения, маршрутный автобус и два легковых автомобиля.

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По предварительным данным, погибли четверо гражданских лиц. Еще пятеро человек получили ранения. Трое мужчин в возрасте 32, 47 и 48 лет находятся в больнице в тяжелом состоянии. Еще двое пострадавших — мужчины 65 и 67 лет — получили травмы средней тяжести.

По факту атаки возбуждено уголовное дело по статье о военных преступлениях, повлекших гибель людей.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 8 июля российские войска массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждения получили три автозаправочные станции на юге области. В результате попаданий возникли пожары.

Также Новини.LIVE сообщали, что россияне нанесли удар по Одесской области вечером во вторник, 7 июля, баллистической ракетой с кассетной боевой частью. В результате атаки пострадали шесть человек, загорелось здание на территории предприятия и стоявшие рядом автомобили.