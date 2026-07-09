Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе день траура: через атаку РФ погибло 4 человека

В Одессе день траура: через атаку РФ погибло 4 человека

Ua ru
Дата публикации 9 июля 2026 09:17
День траура в Одессе после ракетного удара по городу
Спасатель тушит пожар после атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Россия продолжает наносить удары по гражданским объектам в Одесской области, в результате чего гибнут и страдают мирные жители. Очередной ракетный удар по Одессе унес жизни четырёх человек и ранил ещё пятерых. В городе объявили день траура по погибшим.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесский городской совет.

День траура

Сегодня, 9 июля, в Одессе объявили день траура по погибшим в результате российской ракетной атаки, произошедшей вечером 8 июля. В результате удара по городу погибли четыре человека.

На административных зданиях приспустили Государственный флаг Украины и флаг Одессы с траурными лентами. Также предприятиям, учреждениям и организациям города рекомендовали ограничить использование музыки и не проводить развлекательные мероприятия.

Что известно об атаке

Вечером 8 июля российские войска нанесли удар по Одессе двумя баллистическими ракетами. Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрела были уничтожены два грузовика. Также повреждены промышленные помещения, маршрутный автобус и два легковых автомобиля.

Читайте также:

По предварительным данным, погибли четверо гражданских лиц. Еще пятеро человек получили ранения. Трое мужчин в возрасте 32, 47 и 48 лет находятся в больнице в тяжелом состоянии. Еще двое пострадавших — мужчины 65 и 67 лет — получили травмы средней тяжести.

По факту атаки возбуждено уголовное дело по статье о военных преступлениях, повлекших гибель людей.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 8 июля российские войска массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждения получили три автозаправочные станции на юге области. В результате попаданий возникли пожары.

Также Новини.LIVE сообщали, что россияне нанесли удар по Одесской области вечером во вторник, 7 июля, баллистической ракетой с кассетной боевой частью. В результате атаки пострадали шесть человек, загорелось здание на территории предприятия и стоявшие рядом автомобили.

Одесса День траура обстрел Одессы
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации