Росія атакувала Одеську область балістичною ракетою із касетною бойовою частиною 7 липня

Росія вдарила по Одещині балістикою із касетною бойовою частиною: шестеро постраждалих
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Дата публікації: 7 липня 2026 21:50
Рятувальник на місці удару РФ по Одеській області, що спричинило пожежу на підприємстві. Фото: Олег Кіпер / Facebook
Росіяни завдали удару по Одеській області ввечері вівторка, 7 липня, балістичною ракетою із касетною бойовою частиною. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, зайнялася будівля на території підприємства та автівки поруч.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.
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