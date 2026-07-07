Росія атакувала Одеську область балістичною ракетою із касетною бойовою частиною 7 липня

Рятувальник на місці удару РФ по Одеській області, що спричинило пожежу на підприємстві. Фото: Олег Кіпер / Facebook

Росіяни завдали удару по Одеській області ввечері вівторка, 7 липня, балістичною ракетою із касетною бойовою частиною. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, зайнялася будівля на території підприємства та автівки поруч. Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера. Новина доповнюється... Читайте також: