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Головна Одеса Росія вдарила по Одещині балістикою із касетною бойовою частиною: шестеро постраждалих

Росія вдарила по Одещині балістикою із касетною бойовою частиною: шестеро постраждалих

Ua ru
Дата публікації: 7 липня 2026 21:50
Росія атакувала Одеську область балістичною ракетою із касетною бойовою частиною 7 липня
Рятувальник на місці удару РФ по Одеській області, що спричинило пожежу на підприємстві. Фото: Олег Кіпер / Facebook

Росіяни завдали удару по Одеській області ввечері вівторка, 7 липня, балістичною ракетою із касетною бойовою частиною. Внаслідок атаки постраждали шестеро людей, зайнялася будівля на території підприємства та автівки поруч.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера.

Новина доповнюється...

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Інна Буряк - редактор стрічки новин
Автор:
Інна Буряк
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