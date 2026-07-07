7 июля Россия нанесла удар по Одесской области с помощью баллистической ракеты с кассетной боеголовкой

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Россияне нанесли удар по Одесской области вечером во вторник, 7 июля, с помощью баллистической ракеты с кассетной боеголовкой. В результате атаки пострадали шесть человек, загорелось здание на территории предприятия и стоявшие рядом автомобили.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера.

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