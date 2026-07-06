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Головна Одеса Масовані удари по Одещині: названо головні цілі Росії

Масовані удари по Одещині: названо головні цілі Росії

Ua ru
Дата публікації: 6 липня 2026 11:12
Росія не припиняє атакувати Одесу: головні цілі ворога
РФ запускає ракети з моря. Фото ілюстративне: росЗМІ

Російська армія продовжує регулярно атакувати Одеську область ракетами та дронами. Під час останньої нічної атаки сили протиповітряної оборони перехопили крилаті ракети "Калібр". Водночас окремі райони півдня й надалі залишаються серед головних цілей ворога.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів начальник управління комунікацій Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Застосування "Калібрів"

У ніч проти 6 липня російські війська застосували крилаті ракети "Калібр". За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, усі вони були знищені українською протиповітряною обороною на Вінниччині.

"По півдню в нас йшли "Калібри", які були перехоплені. Усі вони сьогодні в статистиці перехоплені", — сказав Ігнат.

Одеса залишається під ударами

За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, російські війська не змінюють пріоритетів під час атак на півдні України. Вони продовжують завдавати ударів по важливих транспортних і логістичних об'єктах, а також по портовій інфраструктурі.

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"Одеса часто атакується. Бессарабія також. Міст у Затоці становить для ворога інтерес. Часто атакують і портову інфраструктуру між Одеською та Миколаївською областями", — зазначив він.

Як посилюють захист регіону

Під час захисту південних областей українські військові використовують не лише традиційні засоби протиповітряної оборони. До відбиття російських атак дедалі активніше залучають дрони-перехоплювачі, які допомагають знищувати ворожі безпілотники.

"Працюють дрони-перехоплювачі на цьому напрямку, які показують гарний результат із перехоплення БпЛА", — додав Ігнат.

Нічний удар

Унаслідок нічної атаки російських дронів в Одесі пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, гуртожиток, гаражі, автостоянку й автомобілі. Найбільше руйнувань зафіксували в Київському та Хаджибейському районах міста. На місцях ударів працювали рятувальники та комунальні служби, які ліквідовували наслідки обстрілу й розбирали завали. Відомо про одного постраждалого — 23-річного чоловіка, якому медики надали необхідну допомогу.

Біля пошкоджених будинків розгорнули оперативний штаб для допомоги мешканцям. Там можна подати документи на отримання компенсації за пошкоджене майно. Станом на ранок міська влада вже прийняла 26 відповідних заяв.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 21 червня російські війська атакували Ізмаїльський район ударними безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили майже всі ворожі цілі. Внаслідок удару було пошкоджено житловий сектор, спалахнули приватний будинок та надвірна споруда. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Також Новини.LIVE писали, що зранку, 20 червня, під удар потрапив Білгород-Дністровський район на півдні Одещини. Ворожий безпілотник поцілив у цивільну автозаправну станцію. Через влучання на заправці спалахнула будівля операторської та загорівся газовоз. Ситуація була критичною, адже існувала серйозна загроза вибуху цистерни з пальним. На щастя, під час цієї атаки люди не постраждали.

обстріл Одеси Обстріл Одещини ефір Новини.LIVE
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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