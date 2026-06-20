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Головна Одеса Росія атакувла АЗС на Одещині: наслідки ворожого удару

Росія атакувла АЗС на Одещині: наслідки ворожого удару

Ua ru
Дата публікації: 20 червня 2026 12:46
Атака «Шахедів» на Одещину: під ударом опинилася АЗС
Пожежа на АЗС. Фото: Одеська ОВА

Російські війська не припиняють атакувати Одеську область з повітря. Ворожі безпілотники постійно летять на регіон, намагаючись завдати максимальної шкоди. Під прицілом окупантів знову опинилася цивільна інфраструктура. Місцевих жителів закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги через постійну загрозу.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Удар но АЗС

Зранку, 20 червня, під удар потрапив Білгород-Дністровський район на півдні Одещини. Ворожий безпілотник типу "Шахед" поцілив у цивільну автозаправну станцію. Через влучання на заправці спалахнула будівля операторської та загорівся газовоз. Ситуація була критичною, адже існувала серйозна загроза вибуху цистерни з пальним. На щастя, під час цієї атаки люди не постраждали.

Атака на АЗС Одещини
Пожежник гасить вогонь. Фото: ДСНС Одещини

Робота рятувальників

На місце події оперативно прибули рятувальники ДСНС. Вони почали інтенсивно охолоджувати резервуар, завдяки чому змогли запобігти масштабній катастрофі та повністю ліквідувати пожежу. До гасіння залучили 13 вогнеборців та 4 одиниці спецтехніки.

Атака на АЗС Одещини
Рятувальники на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаку

Тривогу в Ізмаїльському, Білгород-Дністровському та Болградському районах оголосили о 08:31. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку регіону. Відбій пролунав вже о 09:12.

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Атака на АЗС Одещини
Ліквідація наслідків удару. Фото: ДСНС Одещини

Як повідомляли Новини.LIVE, у Чорному морі російські безпілотники атакували два цивільні іноземні судна, які прямували з українських портів. Внаслідок ударів загинув один член екіпажу, ще п’ятеро людей отримали поранення. Попри атаку, судна змогли продовжити рух. Робота портової інфраструктури триває з урахуванням безпекових ризиків.

Також Новини.LIVE писали, що 19 червня ворог завдав удару по Білгород-Дністровському району. Після атаки загорілися два бензовози та один газовоз, які перебували на стоянці за межами населеного пункту. Вогонь швидко охопив транспорт, а над місцем події здійнявся густий дим. До ліквідації пожежі одразу залучили підрозділи ДСНС.

Одеська область Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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