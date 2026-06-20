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Главная Одесса Россия атаковала АЗС на Одесичне: последствия вражеского удара

Россия атаковала АЗС на Одесичне: последствия вражеского удара

Ua ru
Дата публикации 20 июня 2026 12:46
Атака «Шахедов» на Одесщину: под ударом оказалась АЗС
Пожар на АЗС. Фото: Одесская ОВА

Российские войска не прекращают наносить удары по Одесской области с воздуха. Вражеские беспилотники постоянно летят в этот регион, пытаясь нанести максимальный ущерб. Под прицелом оккупантов вновь оказалась гражданская инфраструктура. Местных жителей призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги из-за постоянной угрозы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Удар по АЗС

Утром 20 июня под удар попал Белгород-Днестровский район на юге Одесской области. Вражеский беспилотник типа "Шахед" поразил гражданскую автозаправочную станцию. В результате попадания на заправке загорелось здание операторской и газовоз. Ситуация была критической, ведь существовала серьезная угроза взрыва цистерны с топливом. К счастью, во время этой атаки люди не пострадали.

Атака на АЗС Одещини
Пожарный тушит огонь. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа спасателей

На место происшествия оперативно прибыли спасатели ГСЧС. Они начали интенсивно охлаждать резервуар, благодаря чему смогли предотвратить масштабную катастрофу и полностью ликвидировать пожар. К тушению были привлечены 13 пожарных и 4 единицы спецтехники.

Атака на АЗС Одещини
Спасатели на месте происшествия. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно о нападении

Тревогу в Измаильском, Белгород-Днестровском и Болградском районах объявили в 08:31. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников из акватории Чёрного моря в направлении региона. Отбой прозвучал уже в 09:12.

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Атака на АЗС Одещини
Ликвидация последствий удара. Фото: ГСЧС Одесской области

Как сообщали Новини.LIVE, в Черном море российские беспилотники атаковали два гражданских иностранных судна, следовавших из украинских портов. В результате ударов погиб один член экипажа, ещё пять человек получили ранения. Несмотря на атаку, суда смогли продолжить движение. Работа портовой инфраструктуры продолжается с учетом рисков безопасности.

Также Новини.LIVE сообщали, что 19 июня враг нанес удар по Белгород-Днестровскому району. После атаки загорелись два бензовоза и один газовоз, которые находились на стоянке за пределами населенного пункта. Огонь быстро охватил транспорт, а над местом происшествия поднялся густой дым. К ликвидации пожара сразу же были привлечены подразделения ГСЧС.

Одесская область Обстрел Одесчины Последствия обстрела Одесчины
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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