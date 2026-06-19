Ранкова атака на Одещину: є загиблі і поранені люди

Палаючі вантажівки. Фото: Одеська ОВА

Зранку, 19 червня, російські війська атакували Білгород-Дністровський район Одеської області. Внаслідок удару є загиблі та поранені. Також спалахнула масштабна пожежа на стоянці вантажного транспорту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДСНС Одещини.

Пожежа після атаки

19 червня ворог завдав удару по Білгород-Дністровському району. Після атаки загорілися два бензовози та один газовоз, які перебували на стоянці за межами населеного пункту. Вогонь швидко охопив транспорт, а над місцем події здійнявся густий дим. До ліквідації пожежі одразу залучили підрозділи ДСНС.

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Жертви атаки

За попередньою інформацією, внаслідок атаки загинула одна людина. Ще четверо людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Інформація про стан постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби та правоохоронці.

Вогнеборці гасять бензовози. Фото: ДСНС Одещини

Робота рятувальників

Гасіння пожежі ускладнювала повторна повітряна тривога. Через загрозу нових ударів рятувальникам доводилося діяти в особливо небезпечних умовах. Для ліквідації наслідків атаки залучили 13 співробітників ДСНС та три одиниці спеціальної техніки. Після локалізації пожежі фахівці продовжили працювати на місці події та з’ясовувати масштаби завданих збитків.

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Пожежа на стоянці. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаку

Тривогу у Білгород-Дністровському районі Одещини оголосили о 07:25. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку Затоки, Сергіївки. Відбій пролунав о 08:21.

Пожежники на місці удару. Фото: ДСНС Одещини

Надзвичайник гасить пожежу. ​​​​​​Фото: ДСНС Одещини

Як повідомляли Новини.LIVE, у Чорному морі російські безпілотники атакували два цивільні іноземні судна, які прямували з українських портів. Внаслідок ударів загинув один член екіпажу, ще п’ятеро людей отримали поранення. Попри атаку, судна змогли продовжити рух. Робота портової інфраструктури триває з урахуванням безпекових ризиків.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська, 11 червня, завдали ракетного удару по півдні Одеської області. Окупанти вдарили по приватному сектору, після чого спалахнули житлові будинки. Внаслідок атаки постраждали двоє чоловіків.