Утренняя атака на Одесскую область: есть погибшие и раненые

Горящие грузовики. Фото: Одесская ОВА

Утром 19 июня российские войска атаковали Белгород-Днестровский район Одесской области. В результате удара есть погибшие и раненые. Также вспыхнул масштабный пожар на стоянке грузового транспорта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ГСЧС Одесской области.

Пожар после атаки

19 июня враг нанес удар по Белгород-Днестровскому району. После атаки загорелись два бензовоза и один газовоз, которые находились на стоянке за пределами населенного пункта. Огонь быстро охватил транспорт, а над местом происшествия поднялся густой дым. К ликвидации пожара сразу были привлечены подразделения ГСЧС.

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Жертвы нападения

По предварительной информации, в результате атаки погиб один человек. Еще четверо получили ранения различной степени тяжести. Информация о состоянии пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы и правоохранители.

Пожарные тушат бензовозы. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа спасателей

Тушение пожара затрудняла повторная воздушная тревога. Из-за угрозы новых ударов спасателям приходилось действовать в особо опасных условиях. Для ликвидации последствий атаки были задействованы 13 сотрудников ГСЧС и три единицы специальной техники. После локализации пожара специалисты продолжили работать на месте происшествия и выяснять масштабы нанесённого ущерба.

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Пожар на стоянке. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаке

Тревогу в Белгород-Днестровском районе Одесской области объявили в 07:25. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников в направлении Затоки и Сергеевки. Отбой прозвучал в 08:21.

Пожарные на месте удара. Фото: ГСЧС Одесской области

Сотрудник чрезвычайной службы тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Как сообщали Новини.LIVE, в Чёрном море российские беспилотники атаковали два гражданских иностранных судна, следовавших из украинских портов. В результате ударов погиб один член экипажа, ещё пять человек получили ранения. Несмотря на атаку, суда смогли продолжить движение. Работа портовой инфраструктуры продолжается с учетом рисков безопасности.

Также Новини.LIVE сообщали, что 11 июня российские войска нанесли ракетный удар по югу Одесской области. Оккупанты нанесли удар по частному сектору, после чего загорелись жилые дома. В результате атаки пострадали двое мужчин.