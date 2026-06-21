Атака Shahed на Одещину: наслідки ворожого обстрілу

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото ілюстративне: ДСНС Одещини

Одещина продовжує залишатися під прицілом російських безпілотників. У ніч проти 21 червня дрони знову зайшли на територію регіону з боку Чорного моря. Під ударом опинилася цивільна інфраструктура Ізмаїльського району.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Наслідки удару

У ніч на 21 червня російські війська атакували Ізмаїльський район ударними безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили майже всі ворожі цілі. Внаслідок удару було пошкоджено житловий сектор, спалахнули приватний будинок та надвірна споруда. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Наслідки ворожого обстрілу. Фото: Одеська ОВА

Без постраждалих

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає. Жителів області закликають не торкатися уламків безпілотників та інших підозрілих предметів.

"У разі виявлення уламків безпілотників, нерозірваних засобів ураження або інших підозрілих предметів необхідно негайно повідомити ДСНС або Національну поліцію", — йдеться у повідомленні Ізмаїльської РДА.

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Що відомо про атаку

Повітряну тривогу на півдні Одеської області оголосили о 01:34. Повітряні сили повідомляли про рух ударних безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку Вилкове. Моніторингові канали уточнювали, що летить близько 20 дронів. Відбій оголосили о 03:13.

Як повідомляли Новини.LIVE, 19 червня ворог завдав удару по Білгород-Дністровському району. Після атаки загорілися два бензовози та один газовоз, які перебували на стоянці за межами населеного пункту. Вогонь швидко охопив транспорт, а над місцем події здійнявся густий дим. До ліквідації пожежі одразу залучили підрозділи ДСНС.

Також Новини.LIVE писали, що зранку, 20 червня, ворожий безпілотник типу "Шахед" поцілив у цивільну автозаправну станцію. Через влучання на заправці спалахнула будівля операторської та загорівся газовоз. Ситуація була критичною, адже існувала серйозна загроза вибуху цистерни з пальним. На щастя, під час цієї атаки люди не постраждали.