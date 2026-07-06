Атака дронів на Одесу 6 липня: наслідки та пошкодження

Пожежа після атаки на Одесу. Фото: Одеська МВА

У ніч на 6 липня російські війська атакували Одесу ударними безпілотниками. У різних районах міста пошкоджені житлові будинки, гаражі та автомобілі. Відомо про одного постраждалого. На місцях ударів працюють рятувальники та міські служби.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Масштаби руйнувань

Унаслідок атаки пошкоджені багатоповерхові житлові будинки, у яких вибито вікна. Також постраждали приватний будинок, автостоянка з гаражними приміщеннями та автомобілі.

У Київському районі пошкоджено п'ять приватних будинків і гуртожиток. Рятувальники продовжували розбирати завали. У Хаджибейському районі комунальні служби вже прибрали прибудинкову територію.

Палаюче авто. Фото: ДСНС Одещини

Пожежі після удару

В одному з районів міста через влучання спалахнула пожежа в гаражних приміщеннях. Вогонь оперативно загасили співробітники ДСНС. До ліквідації залучили 19 рятувальників та 4 одиниці техніки.

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Пожежа на місці атаки. Фото: Одеська МВА

Поранений та допомога

На іншій локації пошкоджені приватні житлові будинки. Поранення дістав 23-річний чоловік. Медики надали йому необхідну допомогу.

Уламок дрона на землі. Фото: Одеська ОВА

Біля пошкоджених будинків розгорнули оперативний штаб. Там мешканці можуть отримати консультації та оформити документи для отримання допомоги. За інформацією міської влади, станом на ранок уже прийнято 26 заяв на компенсацію за пошкоджене майно.

Частина дрона на дереві. Фото: Одеська ОВА

Що відомо про атаку

У ніч на 6 липня 2026 року в Одеській області повітряну тривогу оголошували чотири рази через загрозу ударних безпілотників.

Перша тривога пролунала о 22:25 через рух групи БпЛА над акваторією Чорного моря в напрямку Одещини. О 23:19 Повітряні сили повідомили, що дрони рухаються у бік Одеси, а близько 23:35 в місті пролунало понад три вибухи. Відбій повітряної тривоги оголосили о 1:32.

О 2:34 тривогу знову оголосили у Білгород-Дністровському, Ізмаїльському, Болградському та Одеському районах через рух ударних безпілотників у напрямку Затоки. Вона тривала до 3:42.

Ще одну повітряну тривогу в цих районах оголосили о 5:15. Відбій дали о 5:37.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 21 червня російські війська атакували Ізмаїльський район ударними безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили майже всі ворожі цілі. Внаслідок удару було пошкоджено житловий сектор, спалахнули приватний будинок та надвірна споруда. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Також Новини.LIVE писали, що російські війська вдень 1 липня завдали балістичного удару по Одещині. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 13 отримали поранення, пошкоджено цивільну інфраструктуру та складські приміщення.