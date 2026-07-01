РФ атакувала Одещину балістикою: пролунав сильний вибух

Дим в небі після вибуху. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 1 липня, на Одещині пролунав потужний вибух. Його чуто було і в Одесі. Ворог вчергове спрямував на регіон балістичну ракету. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про вибух в Одесі. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи на Одещині

Сьогодні, 1 липня, на Одещині пролунали потужні вибухи. Повітряні сили повідомляли про щвидкісну ціль у напрямку Чорноморська. Інформація про наслідки наразі відсутня.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

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Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 21 червня російські війська атакували Ізмаїльський район ударними безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили майже всі ворожі цілі. Внаслідок удару було пошкоджено житловий сектор, спалахнули приватний будинок та надвірна споруда. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Також Новини.LIVE писали, що зранку, 20 червня, під удар потрапив Білгород-Дністровський район на півдні Одещини. Ворожий безпілотник поцілив у цивільну автозаправну станцію. Через влучання на заправці спалахнула будівля операторської та загорівся газовоз. Ситуація була критичною, адже існувала серйозна загроза вибуху цистерни з пальним. На щастя, під час цієї атаки люди не постраждали.