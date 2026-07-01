Россия нанесла ракетный удар по Одесской области: раздался сильный взрыв

На Одесчине прогремел мощный взрыв: угроза балистики из Крыма
Сегодня, 1 июля, в Одесской области прогремел мощный взрыв. Его было слышно даже в Одессе. Враг в очередной раз нанес по региону удар баллистической ракетой. На данный момент информации о последствиях нет.
Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.
Взрывы в Одесской области
Сегодня, 1 июля, в Одесской области прогремели мощные взрывы. Воздушные силы сообщали о высокоскоростной цели в направлении Черноморска. Информация о последствиях пока отсутствует.
Бомбоубежища в Одессе
Посмотреть полный перечень убежищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.
Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру «15-35». Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.
Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 21 июня российские войска атаковали Измаильский район ударными беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили почти все вражеские цели. В результате удара был поврежден жилой сектор, загорелись частный дом и хозяйственная постройка. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.
Также Новини.LIVE сообщали, что утром 20 июня под удар попал Белгород-Днестровский район на юге Одесской области. Вражеский беспилотник поразил гражданскую автозаправочную станцию. В результате попадания на заправке загорелось здание операторской и газовоз. Ситуация была критической, ведь существовала серьезная угроза взрыва цистерны с топливом. К счастью, во время этой атаки люди не пострадали.