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Головна Одеса Ракетний удар по Одещині: спалахнула масштабна пожежа (фото)

Ракетний удар по Одещині: спалахнула масштабна пожежа (фото)

Ua ru
Дата публікації: 22 червня 2026 09:44
Ракетний удар по Одещині: загиблий і троє поранених
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Увечері 21 червня російські війська завдали балістичного удару по одному з районів Одеської області. Внаслідок атаки загинула людина, ще троє людей дістали поранення та перебувають у лікарні. Пошкоджень зазнали цивільні об'єкти, техніка та транспорт. Правоохоронці розпочали розслідування чергового воєнного злочину РФ.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Одеську обласну прокуратуру.

Наслідки атаки

21 червня, ввечері, армія РФ завдала балістичного удару по Одещині. За даними прокуратури, російська ракета влучила по цивільній інфраструктурі. Удар зруйнував складське приміщення, пошкодив фасад двоповерхової будівлі, сільськогосподарську техніку та легковий автомобіль.

Ракетний удар по Одещині
ЛІквідація наслідків удару. Фото: ДСНС Одещини

Жертви атаки

Жертвою атаки став 61-річний чоловік. Ще троє постраждалих залишаються під наглядом медиків. У важкому стані перебувають 42-річна жінка та 21-річний чоловік. Стан 29-річного чоловіка лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

Ракетний удар по Одещині 21 червня
Пожежник на місці удару. Фото: ДСНС Одещини

Робота екстрених служб

Попри постійну загрозу, через повторні повітряні тривоги, вогнеборці оперативно приборкали полум'я. До ліквідації наслідків атаки залучили 33 рятувальників та 8 одиниць пожежної техніки.

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Ракетний удар по Одещині
Рятувальник гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Правоохоронці та профільні служби. Слідчі документують наслідки удару та збирають докази для розслідування воєнного злочину.

Балістичний удар по Одещині
Надзвичайник приборкує вогонь. Фото: ДСНС Одещини

Що відомо про атаку

Тривогу на Одещині оголосили о 20:48. Повітряні сили повідомляли про швидкісну ціль у напрямку регіону. Вибух, який чули також й мешканці обласного центру, пролунав близько 20:52. Відбій загрози дали о 21:17.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 21 червня російські війська атакували Ізмаїльський район ударними безпілотниками типу Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили майже всі ворожі цілі. Внаслідок удару було пошкоджено житловий сектор, спалахнули приватний будинок та надвірна споруда. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники.

Також Новини.LIVE писали, що Зранку, 20 червня, під удар потрапив Білгород-Дністровський район на півдні Одещини. Ворожий безпілотник поцілив у цивільну автозаправну станцію. Через влучання на заправці спалахнула будівля операторської та загорівся газовоз. Ситуація була критичною, адже існувала серйозна загроза вибуху цистерни з пальним. На щастя, під час цієї атаки люди не постраждали.

Одеська область Обстріл Одещини Наслідки обстрілу Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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