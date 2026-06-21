РФ увечері 21 червня 2026 року атакувала Одеський район ракетою "Іскандер"

Рятувальник на місці пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС України

Увечері в неділю, 21 червня, росіяни завдали удару балістичною ракетою "Іскандер" по Одеському району. Під ударом опинилася територія сільськогосподарського підприємства. Одна людина загинула, а постраждалих щонайменше троє.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

Скриншот повідомлення Олега Кіпера

Наслідки балістичного удару по Одеському району ввечері 21 червня

Унаслідок атаки загорілися автотехніка та паливні ємностей, зруйнувався склад.

Інформацію щодо постраждалих та наслідків обстрілу уточнюють. На місті працюють усі екстрені служби.

Під час повітряної тривоги, яка тривала в Одеській області від 20:48 до 21:17 через загрозу балістичного озброєння з півдня, Повітряні Сили ЗС України попереджали про швидкісну ціль у напрямку Одещини.

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Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера повідомляв, що в ніч проти 21 червня росіяни завдали дронового удару по цивільній інфраструктурі Ізмаїльського району Одещини. Зазнав пошкоджень житловий сектор. Горіли приватний будинок і надвірна споруда.

Також Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера писав, що вранці 20 червня армія РФ атакувала БпЛА Білгород-Дністровський район Одещини. Один із дронів влучив в АЗС. Загорілися будівля операторської та газовоз.