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Головна Одеса РФ атакувала Одеський район балістикою: є загиблий і постраждалі

РФ атакувала Одеський район балістикою: є загиблий і постраждалі

Ua ru
Дата публікації: 21 червня 2026 23:37
РФ увечері 21 червня 2026 року атакувала Одеський район ракетою "Іскандер"
Рятувальник на місці пожежі. Фото ілюстративне: ДСНС України

Увечері в неділю, 21 червня, росіяни завдали удару балістичною ракетою "Іскандер" по Одеському району. Під ударом опинилася територія сільськогосподарського підприємства. Одна людина загинула, а постраждалих щонайменше троє.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

Увечері 21 червня 2026 року РФ завдала балістичного удару по Одеському району
Скриншот повідомлення Олега Кіпера

Наслідки балістичного удару по Одеському району ввечері 21 червня 

Унаслідок атаки загорілися автотехніка та паливні ємностей, зруйнувався склад.

Інформацію щодо постраждалих та наслідків обстрілу уточнюють. На місті працюють усі екстрені служби.

Під час повітряної тривоги, яка тривала в Одеській області від 20:48 до 21:17 через загрозу балістичного озброєння з півдня, Повітряні Сили ЗС України попереджали про швидкісну ціль у напрямку Одещини.

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Увечері 21 червня 2026 року РФ скерувала по Одещині швидкісну ціль
Скриншот повідомлення Повітряних Сил ЗС України

Раніше Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера повідомляв, що в ніч проти 21 червня росіяни завдали дронового удару по цивільній інфраструктурі Ізмаїльського району Одещини. Зазнав пошкоджень житловий сектор. Горіли приватний будинок і надвірна споруда. 

Також Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської ОВА Олега Кіпера писав, що вранці 20 червня армія РФ атакувала БпЛА Білгород-Дністровський район Одещини. Один із дронів влучив в АЗС. Загорілися будівля операторської та газовоз.

обстріли Новини Одеси війна в Україні
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
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