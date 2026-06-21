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Главная Одесса Россия атаковала Одесский район баллистикой: есть погибший и пострадавшие

Россия атаковала Одесский район баллистикой: есть погибший и пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 21 июня 2026 23:37
Вечером 21 июня 2026 года РФ нанесла удар по Одесскому району ракетой "Искандер"
Спасатель на месте пожара. Фото иллюстративное: ГСЧС Украины

Вечером в воскресенье, 21 июня, россияне нанесли удар баллистической ракетой "Искандер" по Одесскому району. Под ударом оказалась территория сельскохозяйственного предприятия. Один человек погиб, пострадавших — не менее трех.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

Вечером 21 июня 2026 года РФ нанесла баллистический удар по Одесскому району
Скриншот сообщения Олега Кипера

Последствия баллистического удара по Одесскому району вечером 21 июня

В результате атаки загорелись автотехника и топливные емкости, разрушился склад.

Информацию о пострадавших и последствиях обстрела уточняют. На месте работают все экстренные службы.

Во время воздушной тревоги, которая длилась в Одесской области с 20:48 до 21:17 из-за угрозы баллистического оружия с юга, Воздушные Силы ВС Украины предупреждали о скоростной цели в направлении Одесской области.

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Скриншот сообщения Воздушных Сил ВС Украины

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на начальника Одесской ОВА Олега Кипера сообщал, что в ночь на 21 июня россияне нанесли удар с помощью дронов по гражданской инфраструктуре Измаильского района Одесской области. Получил повреждения жилой сектор. Горели частный дом и хозяйственная постройка.

Также Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера сообщал, что утром 20 июня армия РФ атаковала БпЛА Белгород-Днестровский район Одесской области. Один из дронов попал в АЗС. Загорелись здание операторской и газовоз.

обстрелы Новости Одессы война в Украине
Мария Чекарёва - редактор ленты новостей
Автор:
Мария Чекарёва
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