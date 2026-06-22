Ракетный удар по Одесской области: один погибший и трое раненых

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Вечером 21 июня российские войска нанесли баллистический удар по одному из районов Одесской области. В результате атаки погиб один человек, ещё трое получили ранения и находятся в больнице. Повреждения получили гражданские объекты, техника и транспорт. Правоохранители начали расследование очередного военного преступления РФ.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Последствия атаки

21 июня вечером армия РФ нанесла баллистический удар по Одесской области. По данным прокуратуры, российская ракета попала в гражданскую инфраструктуру. Удар разрушил складское помещение, повредил фасад двухэтажного здания, сельскохозяйственную технику и легковой автомобиль.

Ликвидация последствий удара. Фото: ГСЧС Одесской области

Жертвы атаки

Жертвой атаки стал 61-летний мужчина. Еще трое пострадавших остаются под наблюдением медиков. В тяжелом состоянии находятся 42-летняя женщина и 21-летний мужчина. Состояние 29-летнего мужчины врачи оценивают как средней тяжести.

Пожарный на месте удара. Фото: ГСЧС Одесской области

Работа экстренных служб

Несмотря на постоянную угрозу из-за повторяющихся воздушных тревог, пожарные оперативно потушили пламя. К ликвидации последствий атаки были привлечены 33 спасателя и 8 единиц пожарной техники.

Читайте также:

Спасатель тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Правоохранители и профильные службы. Следователи документируют последствия удара и собирают доказательства для расследования военного преступления.

Спасатель тушит огонь. Фото: ГСЧС Одесской области

Что известно об атаке

Тревогу в Одесской области объявили в 20:48. Воздушные силы сообщили о высокоскоростной цели, направляющейся в сторону региона. Взрыв, который слышали также и жители областного центра, прогремел около 20:52. Отбой угрозы был дан в 21:17.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 21 июня российские войска атаковали Измаильский район ударными беспилотниками типа Shahed. Силы противовоздушной обороны уничтожили почти все вражеские цели. В результате удара был поврежден жилой сектор, загорелись частный дом и хозяйственная постройка. Пожар оперативно ликвидировали спасатели.

Также Новини.LIVE писали, что утром 20 июня под удар попал Белгород-Днестровский район на юге Одесской области. Вражеский беспилотник поразил гражданскую автозаправочную станцию. В результате попадания на заправке загорелось здание операторской и газовоз. Ситуация была критической, ведь существовала серьезная угроза взрыва цистерны с топливом. К счастью, во время этой атаки люди не пострадали.