РФ атакувала Одесу 8 липня: є загиблі та поранені

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС Одещини

Російські війська завдали удару по Одесі, внаслідок чого загинули четверо людей. Ще п'ятеро цивільних зазнали поранень і були госпіталізовані. Внаслідок обстрілу також пошкоджено цивільну інфраструктуру.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака у середу, 8 липня.

Росіяни обстріляли Одесу: є загиблі та поранені

Сьогодні, 8 липня, російські армійці завдали чергового удару по Одесі. Внаслідок обстрілу пошкоджено цивільну інфраструктуру, є загиблі та поранені.

За інформацією начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака, ворожий удар забрав життя чотирьох людей. Очільник адміністрації висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Також відомо про п'ятьох постраждалих, яких після атаки госпіталізували до медичних закладів. Лікарі надають їм усю необхідну допомогу.

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Наразі 32-річний чоловік перебуває у тяжкому стані, тоді як 68-річний постраждалий — у стані середньої тяжкості. Медики продовжують боротися за їхні життя та роблять усе необхідне для стабілізації їхнього стану.

В Одесі на місці удару тривають роботи з ліквідації наслідків обстрілу. Водночас екстрені служби продовжують обстежувати пошкоджені об'єкти, а інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється.

Скриншот повідомлення Сергія Лисака/Telegram

Новини.LIVE інформували, що у ніч проти 8 липня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури та три автозаправні станції, де спалахнули пожежі. За попередніми даними, внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Новини.LIVE також писали, що 7 липня російські окупанти завдали удару по Одещині балістичною ракетою із касетною бойовою частиною. Внаслідок атаки пошкоджено будівлю підприємства та автомобілі, є постраждалі. Кількість поранених зросла до дев'яти.