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Главная Одесса Россия атаковала Одессу: погибли четыре человека, есть пострадавшие

Россия атаковала Одессу: погибли четыре человека, есть пострадавшие

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Дата публикации 8 июля 2026 21:15
Россия атаковала Одессу 8 июля: есть погибшие и раненые
Спасатели устраняют последствия атаки РФ. Иллюстративное фото: ГСЧС Одесской области

Российские войска нанесли удар по Одессе, в результате чего погибли четыре человека. Еще пятеро мирных жителей получили ранения и были госпитализированы. В результате обстрела также была повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака в среду, 8 июля.

Россияне обстреляли Одессу: есть погибшие и раненые

Сегодня, 8 июля, российские военные нанесли очередной удар по Одессе. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура, есть погибшие и раненые.

По информации начальника Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, в результате вражеского удара погибли четыре человека. Глава администрации выразил соболезнования родным и близким погибших.

Также известно о пяти пострадавших, которых после атаки госпитализировали в медицинские учреждения. Врачи оказывают им всю необходимую помощь.

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В настоящее время 32-летний мужчина находится в тяжелом состоянии, а 68-летний пострадавший — в состоянии средней тяжести. Медики продолжают бороться за их жизни и делают все необходимое для стабилизации их состояния.

В Одессе на месте удара продолжаются работы по ликвидации последствий обстрела. В то же время экстренные службы продолжают обследовать поврежденные объекты, а информация о последствиях российской атаки уточняется.

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Скриншот сообщения Сергея Лысака/Telegram

Новини.LIVEсообщали, что в ночь на 8 июля российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Под ударом оказались объекты энергетической инфраструктуры и три автозаправочные станции, где вспыхнули пожары. По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.

Новини.LIVEтакже писали, что 7 июля российские оккупанты нанесли удар по Одесской области баллистической ракетой с кассетной боевой частью. В результате атаки повреждено здание предприятия и автомобили, есть пострадавшие. Число раненых возросло до девяти.

Одесса обстрелы атака
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
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