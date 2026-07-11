Россия нанесла ракетный удар по Одессе: есть погибшие

Россияне нанесли ракетный удар по Одессе: есть погибшие
Сегодня днем, 11 июля, российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли два человека, еще один получил ранения.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской военной администрации Олега Кипера.
Атака на Одессу
По данным Олега Кипера, после российского ракетного удара на месте работают спасатели, медики, правоохранители и другие профильные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки и продолжают обследование территории. Предварительная информация о количестве погибших и пострадавших может уточняться.
"В результате ракетного удара по Одессе, по предварительным данным, к сожалению, двое человек погибли. Еще один человек пострадал: 24-летний мужчина получил осколочное ранение", — сообщил Олег Кипер.
Поврежден гражданский объект
Вражеская ракета попала в объект гражданской инфраструктуры. В настоящее время специалисты оценивают масштабы разрушений, а коммунальные службы приступили к работам по ликвидации последствий удара. В то же время медики оказывают необходимую помощь пострадавшему.
"Под удар попал объект гражданской инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара", — отметил глава Одесской ОВА.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска в ночь на 11 июля нанесли очередной удар по югу Одесской области. В результате атаки повреждены поликлиника, частные жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.
Также Новини.LIVE сообщали, что накануне Россия совершила атаку на гражданскую портовую инфраструктуру Одесской области. В результате вражеского удара были повреждены объекты гражданской портовой инфраструктуры и специализированная техника. На территории одного из терминалов возник пожар. В результате атаки погиб докер-механизатор порта. В этот момент он находился на посту.
Новини.LIVE также сообщали, что вечером 8 июля российские войска нанесли удар по Одессе двумя баллистическими ракетами. Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрела были уничтожены два грузовика. Также были повреждены промышленные помещения, маршрутный автобус и два легковых автомобиля. По предварительным данным, погибли четверо гражданских лиц. Еще пятеро человек получили ранения. Трое мужчин в возрасте 32, 47 и 48 лет находятся в больнице в тяжелом состоянии. Еще двое пострадавших — мужчины 65 и 67 лет — получили травмы средней тяжести.