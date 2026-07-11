Россия нанесла ракетный удар по Одессе: есть погибшие

Спасатель тушит пожар. Фото иллюстративное: ГСЧС

Сегодня днем, 11 июля, российские войска нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки погибли два человека, еще один получил ранения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской военной администрации Олега Кипера.

Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот из Telegram

Атака на Одессу

По данным Олега Кипера, после российского ракетного удара на месте работают спасатели, медики, правоохранители и другие профильные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки и продолжают обследование территории. Предварительная информация о количестве погибших и пострадавших может уточняться.

"В результате ракетного удара по Одессе, по предварительным данным, к сожалению, двое человек погибли. Еще один человек пострадал: 24-летний мужчина получил осколочное ранение", — сообщил Олег Кипер.

Поврежден гражданский объект

Вражеская ракета попала в объект гражданской инфраструктуры. В настоящее время специалисты оценивают масштабы разрушений, а коммунальные службы приступили к работам по ликвидации последствий удара. В то же время медики оказывают необходимую помощь пострадавшему.

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"Под удар попал объект гражданской инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы. Пострадавшему оказывается необходимая медицинская помощь. Продолжается ликвидация последствий вражеского удара", — отметил глава Одесской ОВА.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что российские войска в ночь на 11 июля нанесли очередной удар по югу Одесской области. В результате атаки повреждены поликлиника, частные жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Также Новини.LIVE сообщали, что накануне Россия совершила атаку на гражданскую портовую инфраструктуру Одесской области. В результате вражеского удара были повреждены объекты гражданской портовой инфраструктуры и специализированная техника. На территории одного из терминалов возник пожар. В результате атаки погиб докер-механизатор порта. В этот момент он находился на посту.

Новини.LIVE также сообщали, что вечером 8 июля российские войска нанесли удар по Одессе двумя баллистическими ракетами. Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрела были уничтожены два грузовика. Также были повреждены промышленные помещения, маршрутный автобус и два легковых автомобиля. По предварительным данным, погибли четверо гражданских лиц. Еще пятеро человек получили ранения. Трое мужчин в возрасте 32, 47 и 48 лет находятся в больнице в тяжелом состоянии. Еще двое пострадавших — мужчины 65 и 67 лет — получили травмы средней тяжести.