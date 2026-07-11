Обстріл Одещини: Росія пошкодила поліклініку та житлові будинки

Пошкоджений кабінет у лікарні. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Російські війська в ніч проти 11 липня завдали чергового удару по півдню Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено поліклініку, приватні житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Вибите вікно у будинку. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Поліклініка під ударом

За словами Олега Кіпера, найбільших пошкоджень зазнав медичний заклад. У поліклініці вибито близько 60 вікон, пошкоджено вісім дверей, а також зруйновано понад 60% навісної стелі.

"Попри значні ушкодження, медичне обладнання вціліло та залишилося в робочому стані. Наразі тривають відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше забезпечити повноцінну роботу закладу", — повідомив Олег Кіпер.

Пошкоджений кабінет у поліклініці. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Пошкоджені будинки та інфраструктура

Крім медичного закладу, внаслідок російської атаки пошкоджено щонайменше три приватні житлові будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

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Вибите вікно в кабінеті. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Наразі на місцях ударів працюють рятувальники, комунальні служби та правоохоронці. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та документують черговий воєнний злочин Росії проти цивільного населення Одещини.

Наслідки атаки на Одещину. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Атака на Одесу

Новини.LIVE інформували, що увечері 8 липня російські війська завдали удару по Одесі двома балістичними ракетами. Під атакою опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу знищено дві вантажівки. Також пошкоджено промислові приміщення, маршрутний автобус і два легкові автомобілі. За попередніми даними, загинули четверо цивільних. Ще п'ятеро людей дістали поранення. Троє чоловіків віком 32, 47 і 48 років перебувають у лікарні у важкому стані. Ще двоє постраждалих — чоловіки 65 і 67 років — отримали травми середньої тяжкості.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 8 липня російські війська масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджень зазнали три автозаправні станції на півдні області. Також під ударом опинився об'єкт енергетичної інфраструктури. За попередніми даними, внаслідок нічної атаки ніхто не постраждав.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що напередодні Росія здійснила атаку на цивільну портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок ворожого удару пошкоджено об'єкти цивільної портової інфраструктури та спеціалізовану техніку. На території одного з терміналів виникла пожежа. Через атаку загинув докер-механізатор порту. Він у цей момент знаходився на посту.