Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Росія вдарила по Одещині: пошкоджено поліклініку та будинки

Росія вдарила по Одещині: пошкоджено поліклініку та будинки

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2026 11:18
Обстріл Одещини: Росія пошкодила поліклініку та житлові будинки
Пошкоджений кабінет у лікарні. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Російські війська в ніч проти 11 липня завдали чергового удару по півдню Одеської області. Внаслідок атаки пошкоджено поліклініку, приватні житлові будинки та об'єкти цивільної інфраструктури. 

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Пожкоджена будівля
Вибите вікно у будинку. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Поліклініка під ударом

За словами Олега Кіпера, найбільших пошкоджень зазнав медичний заклад. У поліклініці вибито близько 60 вікон, пошкоджено вісім дверей, а також зруйновано понад 60% навісної стелі.

"Попри значні ушкодження, медичне обладнання вціліло та залишилося в робочому стані. Наразі тривають відновлювальні роботи, щоб якнайшвидше забезпечити повноцінну роботу закладу", — повідомив Олег Кіпер.

Пошкоджена поліклініка
Пошкоджений кабінет у поліклініці. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Пошкоджені будинки та інфраструктура

Крім медичного закладу, внаслідок російської атаки пошкоджено щонайменше три приватні житлові будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури. За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Читайте також:
Пошкоджений медзаклад
Вибите вікно в кабінеті. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Наразі на місцях ударів працюють рятувальники, комунальні служби та правоохоронці. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та документують черговий воєнний злочин Росії проти цивільного населення Одещини.

Росія вдарила по Одещині
Наслідки атаки на Одещину. Фото: Олег Кіпер/Telegram

Атака на Одесу

Новини.LIVE інформували, що увечері 8 липня російські війська завдали удару по Одесі двома балістичними ракетами. Під атакою опинилися об'єкти цивільної інфраструктури. Внаслідок обстрілу знищено дві вантажівки. Також пошкоджено промислові приміщення, маршрутний автобус і два легкові автомобілі. За попередніми даними, загинули четверо цивільних. Ще п'ятеро людей дістали поранення. Троє чоловіків віком 32, 47 і 48 років перебувають у лікарні у важкому стані. Ще двоє постраждалих — чоловіки 65 і 67 років — отримали травми середньої тяжкості.

Також Новини.LIVE писали, що у ніч на 8 липня російські війська масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Пошкоджень зазнали три автозаправні станції на півдні області. Також під ударом опинився об'єкт енергетичної інфраструктури. За попередніми даними, внаслідок нічної атаки ніхто не постраждав.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що напередодні Росія здійснила атаку на цивільну портову інфраструктуру Одещини. Внаслідок ворожого удару пошкоджено об'єкти цивільної портової інфраструктури та спеціалізовану техніку. На території одного з терміналів виникла пожежа. Через атаку загинув докер-механізатор порту. Він у цей момент знаходився на посту.

Новини Одеси атака Наслідки обстрілу Одещини
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації