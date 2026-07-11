Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Россия ударила по Одесчине: повреждены поликлиника и жилые дома

Россия ударила по Одесчине: повреждены поликлиника и жилые дома

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2026 11:18
Обстрел Одесчины: Россия повредила поликлинику и жилые дома
Поврежденный кабинет в больнице. Фото: Олег Кипер/Telegram

В ночь на 11 июля российские войска нанесли очередной удар по югу Одесской области. В результате атаки были повреждены поликлиника, частные жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной государственной администрации Олега Кипера.

Пожкоджена будівля
Выбитое окно в доме. Фото: Олег Кипер/Telegram

Поликлиника под ударом

По словам Олега Кипера, наибольшие повреждения получило медицинское учреждение. В поликлинике выбито около 60 окон, повреждено восемь дверей, а также разрушено более 60% подвесного потолка.

"Несмотря на значительные повреждения, медицинское оборудование уцелело и осталось в рабочем состоянии. Сейчас ведутся восстановительные работы, чтобы как можно быстрее обеспечить полноценную работу учреждения", — сообщил Олег Кипер.

Пошкоджена поліклініка
Поврежденный кабинет в поликлинике. Фото: Олег Кипер/Telegram

Поврежденные дома и инфраструктура

Помимо медицинского учреждения, в результате российской атаки повреждены как минимум три частных жилых дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Читайте также:
Пошкоджений медзаклад
Выбитое окно в кабинете. Фото: Олег Кипер/Telegram

В настоящее время на местах ударов работают спасатели, коммунальные службы и правоохранители. Специалисты ликвидируют последствия атаки и документируют очередное военное преступление России против гражданского населения Одесской области.

Росія вдарила по Одещині
Последствия атаки на Одесскую область. Фото: Олег Кипер/Telegram

Атака на Одессу

Новини.LIVE сообщали, что вечером 8 июля российские войска нанесли удар по Одессе двумя баллистическими ракетами. Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрела уничтожены два грузовика. Также повреждены промышленные помещения, маршрутный автобус и два легковых автомобиля. По предварительным данным, погибли четверо гражданских лиц. Еще пятеро человек получили ранения. Трое мужчин в возрасте 32, 47 и 48 лет находятся в больнице в тяжелом состоянии. Еще двое пострадавших — мужчины 65 и 67 лет — получили травмы средней тяжести.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 8 июля российские войска массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждения получили три автозаправочные станции на юге области. Также под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, в результате ночной атаки никто не пострадал.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что накануне Россия нанесла удар по гражданской портовой инфраструктуре Одесской области. В результате вражеского удара были повреждены объекты гражданской портовой инфраструктуры и специализированная техника. На территории одного из терминалов возник пожар. В результате атаки погиб докер-механизатор порта. В этот момент он находился на посту.

Новости Одессы атака Последствия обстрела Одесчины
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации