Обстрел Одесчины: Россия повредила поликлинику и жилые дома

Поврежденный кабинет в больнице. Фото: Олег Кипер/Telegram

В ночь на 11 июля российские войска нанесли очередной удар по югу Одесской области. В результате атаки были повреждены поликлиника, частные жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной государственной администрации Олега Кипера.

Выбитое окно в доме. Фото: Олег Кипер/Telegram

Поликлиника под ударом

По словам Олега Кипера, наибольшие повреждения получило медицинское учреждение. В поликлинике выбито около 60 окон, повреждено восемь дверей, а также разрушено более 60% подвесного потолка.

"Несмотря на значительные повреждения, медицинское оборудование уцелело и осталось в рабочем состоянии. Сейчас ведутся восстановительные работы, чтобы как можно быстрее обеспечить полноценную работу учреждения", — сообщил Олег Кипер.

Поврежденный кабинет в поликлинике. Фото: Олег Кипер/Telegram

Поврежденные дома и инфраструктура

Помимо медицинского учреждения, в результате российской атаки повреждены как минимум три частных жилых дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

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Выбитое окно в кабинете. Фото: Олег Кипер/Telegram

В настоящее время на местах ударов работают спасатели, коммунальные службы и правоохранители. Специалисты ликвидируют последствия атаки и документируют очередное военное преступление России против гражданского населения Одесской области.

Последствия атаки на Одесскую область. Фото: Олег Кипер/Telegram

Атака на Одессу

Новини.LIVE сообщали, что вечером 8 июля российские войска нанесли удар по Одессе двумя баллистическими ракетами. Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры. В результате обстрела уничтожены два грузовика. Также повреждены промышленные помещения, маршрутный автобус и два легковых автомобиля. По предварительным данным, погибли четверо гражданских лиц. Еще пятеро человек получили ранения. Трое мужчин в возрасте 32, 47 и 48 лет находятся в больнице в тяжелом состоянии. Еще двое пострадавших — мужчины 65 и 67 лет — получили травмы средней тяжести.

Также Новини.LIVE сообщали, что в ночь на 8 июля российские войска массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждения получили три автозаправочные станции на юге области. Также под ударом оказался объект энергетической инфраструктуры. По предварительным данным, в результате ночной атаки никто не пострадал.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что накануне Россия нанесла удар по гражданской портовой инфраструктуре Одесской области. В результате вражеского удара были повреждены объекты гражданской портовой инфраструктуры и специализированная техника. На территории одного из терминалов возник пожар. В результате атаки погиб докер-механизатор порта. В этот момент он находился на посту.