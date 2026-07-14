В результате нападения на Одесскую область пострадали предприятия и десятки автомобилей

Спасатель тушит пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС Одесской области

Россия продолжает непрерывно наносить удары по Одесской области. В результате очередного удара повреждена гражданская и промышленная инфраструктура. На двух предприятиях возникли пожары, также были разрушены здания и транспорт. По предварительным данным, люди не пострадали.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Гордели предприятия

В результате атаки российских беспилотников повреждена территория одного из предприятий. Удар разрушил здания авторемонтных мастерских, хозяйственную постройку и бензовоз. Также повреждены 11 грузовых автомобилей и один легковой автомобиль. После попадания возник пожар, который спасатели оперативно потушили.

На другом предприятии в результате атаки загорелись резервуары с подсолнечным маслом. Над ликвидацией пожара работали подразделения ГСЧС.

По предварительной информации, в результате удара никто не пострадал. На местах продолжают работать все соответствующие службы, которые фиксируют последствия атаки.

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Что известно об обстрелах

За ночь тревогу в Одесской области объявляли семь раз. Первая прозвучала в 00:57 для Белгорода-Днестровского, Болградского и Измаильского районов. Воздушные силы сообщали о движении ударных беспилотников. В 01:18 сигнал угрозы был объявлен для Одесского района. В 01:29 отбой был снят.

Следующая волна угрозы вновь обрушилась на юг области в 01:52 и продолжалась до 02:16. С 05:56 до 06:07 существовала угроза применения дронов в Одесском районе.

В 07:23 снова прозвучала воздушная тревога для Одесского района. Защитники неба сообщали о движении реактивных дронов в направлении областного центра. В 07:58 угрозу ликвидировали. Однако впоследствии, в 08:09, в район полетели ракеты. Отбой был дан в 08:13. С 08:37 и по настоящее время вновь летают реактивные БПЛА в направлении Одессы.

Как сообщали Новини.LIVE, во время массированных атак РФ на порт Черноморска в ночь с 10 на 11 и с 11 на 12 июля были повреждены терминалы компании "Кернел". Из-за значительных разрушений предприятие было вынуждено полностью остановить работу экспортного комплекса.

Также Новини.LIVE сообщали, что российские войска нанесли удар по портовой инфраструктуре Одесской области. Под обстрел попало гражданское торговое судно под флагом Республики Того, которое разгружало минеральные удобрения. В результате атаки есть погибшие и пострадавшие. Также повреждены объекты портовой инфраструктуры.