Обстріл Одеси 14 липня - РФ пошкодила бізнес та судно з азербайджанцями

В Одесі через атаку РФ пошкоджено підприємство та судно з азербайджанцями
Російські окупанти вдень та ввечері, 14 липня, атакували Одесу дронами та ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено корабель з іноземцями та підприємство.
Про це повідомляє Новини.LIVE, з посиланням на сайт Одеської ОВА.
Що відомо про наслідки атаки РФ на Одесу 14 липня
У вівторок ввечері начальник Одеської ОВА Олег Кіпер написав у своєму Telegram, що росіяни завдали по місту ракетного удару. Під прицілом ворога було одне з підприємств.
"Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура. За попередньою інформацією, пошкоджено територію одного з підприємств міста. Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місці працюють усі відповідні служби", — йшлося у повідомленні о 23:17.
Приблизно в цей час у МЗС Азербайджану заявили, що вдень росіяни атакували атакували дроном судно біля берегів Одесі, на якому були азербайджанські громадяни.
"14 липня о 15:15 за місцевим часом радари зафіксували атаку безпілотника на цивільне комерційне судно "Атлас Бей", що належить турецькій компанії "Океанський морський", біля берегів Одеси, Україна. З членів екіпажу судна 11 є громадянами Азербайджанської Республіки", — сказано у дописі в соцмережі Х.
Там додали, що всіх членів екіпажу доставили на берег в Одесі, за винятком капітана судна. Наразі вживаються заходи щодо його пошуку.
Як повідомляли Новини.LIVE, вдень 14 липня окупанти теж атакували ракетами Одеський район. Внаслідок атаки були зруйновані приватні будинки та загинула одна жінка.
Також ми писали, що в ніч проти 14 липня ворог атакував одеську область. Через обстріл було пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру.