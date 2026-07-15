Обстрел Одессы 14 июля — Россия нанесла ущерб бизнесу и судну с азербайджанцами

Спасатель ГСЧС. Иллюстративное фото: ГСЧС Киева

14 июля днём и вечером российские оккупанты атаковали Одессу с помощью дронов и ракет. В результате вражеского обстрела были повреждены судно с иностранцами и одно предприятие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Одесской ОВА.

Что известно о последствиях атаки РФ на Одессу 14 июля

Во вторник вечером глава Одесской ОВА Олег Кипер написал в своем Telegram, что россияне нанесли по городу ракетный удар. Под прицелом врага оказалось одно из предприятий.

"В результате очередного ракетного удара по Одессе пострадала гражданская инфраструктура. По предварительной информации, повреждена территория одного из предприятий города. Информация о пострадавших пока не поступала. На месте работают все соответствующие службы", — говорилось в сообщении в 23:17.

Примерно в это же время в МИД Азербайджана заявили, что днем россияне атаковали дроном судно у берегов Одессы, на борту которого находились азербайджанские граждане.

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"14 июля в 15:15 по местному времени радары зафиксировали атаку беспилотника на гражданское коммерческое судно "Атлас Бей", принадлежащее турецкой компании "Океанский морской", у берегов Одессы, Украина. Из членов экипажа судна 11 являются гражданами Азербайджанской Республики", — говорится в сообщении в соцсети Х.

Там добавили, что всех членов экипажа доставили на берег в Одессе, за исключением капитана судна. В настоящее время принимаются меры по его поиску.

Пост Кипера и МИД Азербайджана. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, днем 14 июля оккупанты также обстреляли ракетами Одесский район. В результате обстрела были разрушены частные дома и погибла одна женщина.

Также мы писали, что в ночь на 14 июля враг атаковал Одесскую область. В результате обстрела были повреждены объекты гражданской и промышленной инфраструктуры.