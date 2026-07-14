Росія атакувала Одесу ракетами з Чорного моря: вибухи

Дим в небі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 14 липня, в Одесі пролунали потужні вибухи. Ворог вчергове спрямував на регіон ракети з тактичної авіації. Наразі інформації про наслідки немає.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Повідомлення про вибух в Одесі. Фото: скриншот із Telegram

Вибухи в Одесі

Зараз, 14 липня, в Одесі пролунало декілька потужних вибухів. Повітряні сили повідомляли про ракету у напрямку обласного центру.

Наслідки атаки

Під час ракетного удару по передмістю Одеси російські війська влучили в житловий сектор. Пошкоджено двоповерховий приватний будинок, після атаки виникла пожежа. На місці працюють рятувальники та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки обстрілу. За попередньою інформацією, постраждалих немає, однак дані ще уточнюються.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

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Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія продовжує невпинно атакувати Одеську область. Внаслідок чергового удару пошкоджено цивільну та промислову інфраструктуру. На двох підприємствах виникли пожежі, також знищень зазнали будівлі та транспорт. За попередніми даними, люди не постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що російські атаки на порт Чорноморська призвели до зупинки роботи одного з найбільших експортних терміналів. Пошкоджень зазнали виробничі потужності компанії "Кернел", а частину зерна та соняшникової олії втрачено. Наразі фахівці оцінюють масштаби збитків і визначають, скільки часу знадобиться на відновлення роботи.