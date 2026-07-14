Россия обстреляла Одессу ракетами с Черного моря: взрывы

Дым в небе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 14 июля, в Одессе раздались мощные взрывы. Враг в очередной раз нанес по региону ракетные удары с помощью тактической авиации. На данный момент информации о последствиях нет.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Сообщение о взрыве в Одессе. Фото: скриншот из Telegram

Взрывы в Одессе

Сейчас, 14 июля, в Одессе прогремело несколько мощных взрывов. Воздушные силы сообщали о ракете в направлении областного центра.

Последствия атаки

Во время ракетного удара по пригороду Одессы российские войска попали в жилищный сектор. Поврежден двухэтажный частный дом, после атаки возник пожар. На месте работают спасатели и другие экстренные службы, ликвидирующие последствия обстрелов. По предварительной информации, пострадавших нет, однако данные еще уточняются.

Бомбоубежища в Одессе

Полный перечень убежищ можно посмотреть с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где находится ближайшая парковка.

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Во время тревоги все парковки города должны быть открыты для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно воспользоваться по другим причинам, следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по номеру «15-35». Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия продолжает неустанно атаковать Одесскую область. В результате очередного удара повреждена гражданская и промышленная инфраструктура. На двух предприятиях возникли пожары, также были уничтожены здания и транспорт. По предварительным данным, люди не пострадали.

Также Новини.LIVE писали, что российские атаки на порт Черноморска привели к остановке работы одного из крупнейших экспортных терминалов. Повреждениям подверглись производственные мощности компании "Кернел", а часть зерна и подсолнечного масла была утрачена. В настоящее время специалисты оценивают масштабы ущерба и определяют, сколько времени потребуется на восстановление работы.