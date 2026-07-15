Атака РФ на Одесу 15 липня: є загиблі та поранені

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки РФ. Ілюстративне фото: ДСНС Одещини

У середу, 15 липня, російські війська знову атакували Одесу. Внаслідок ворожого удару загинули троє людей, ще троє зазнали поранень. Також пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на начальника Одеської міської військової адміністрації Сергія Лисака.

Наслідки атаки РФ на Одесу 15 липня

Російські окупанти вкотре завдали удару по Одесі. Спочатку начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак повідомив, що внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, а також пошкоджено житлові будинки.

На той момент усі обставини ворожого удару ще встановлювалися. Згодом посадовець уточнив інформацію про наслідки атаки.

Станом на зараз відомо про трьох загиблих. Ще троє людей дістали поранення. Постраждалих госпіталізували, їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

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На місці російської атаки працюють відповідні служби. Інформація про наслідки удару уточнюється.

Скриншот повідомлень Сергія Лисака/Telegram

Новини.LIVE інформували, що російські війська 14 липня атакували Одесу ракетами та дронами, пошкодивши підприємство й цивільне судно біля узбережжя міста. На борту судна перебували 11 громадян Азербайджану, яких евакуювали на берег, окрім капітана — його розшукують. За попередніми даними, внаслідок ракетного удару по підприємству постраждалих немає.

Новини.LIVE також писали, що російські окупанти 14 липня завдали ракетного удару по житловому сектору Одеського району. Внаслідок атаки загинула 69-річна жінка, ще один чоловік отримав поранення, також зруйновано житлові будинки.