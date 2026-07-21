Сергій Братчук про атаки РФ на Одещину та порти України

Палаюче судно в морі. Фото ілюстративне: Одеська ОВА

Одещина залишається однією з головних цілей російських атак. Росія регулярно б'є по портовій та припортовій інфраструктурі, намагаючись послабити морську логістику України. Водночас під загрозою залишається робота зернового коридору та морський експорт.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук.

Нова тактика

За словами Сергія Братчука, російські удари по Одещині мають комбінований характер. Ворог використовує дрони та ракети різних типів, зокрема балістичне озброєння, ракети "Онікс" і засоби тактичної авіації. Окремою загрозою стали реактивні дрони, які мають високу швидкість і можуть бути пізніше виявлені системами протиповітряної оборони. Водночас Україна має засоби для їхнього виявлення та знищення.

"Сьогодні Одещина — це морське узбережжя, це портова і припортова інфраструктура. Ці удари Російської Федерації комбіновані — це дроново-ракетні удари, тому що комбінуються реактивні дрони і ракети різної номенклатури", — зазначив Братчук.

Удар по експорту

Братчук додав, що російські війська можуть намагатися використати атаки для тиску на міжнародних морських перевізників. Удари по портовій інфраструктурі створюють додаткові ризики для роботи суден та можуть впливати на вартість страхування. Особливо важливим це стає під час збору врожаю, коли Україна активно використовує морські шляхи для експорту зерна. За словами речника, Росія прагне послабити економічні можливості України та змусити операторів відмовлятися від роботи з українськими портами.

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Водночас він заявив, що російські атаки по Одещині вже мають значні масштаби. За його словами, за понад два тижні по регіону могли випустити щонайменше 140 ракет. Братчук наголосив, що частина російських боєприпасів не досягає своїх цілей завдяки роботі українських сил оборони.

"Це шантаж наших операторів, це удар по економіці. Тим більше зараз час збирання зернових, відповідно, це і про зерновий коридор. Я не бачу, що цей шантаж Російської Федерації зараз буде ставати меншим", — зауважив речник.

Ціль Кремля

Речник УДА вважає, що Москва намагається завдати шкоди українській портовій інфраструктурі та ускладнити роботу морської логістики. Водночас Братчук заявив, що Україна має відповідати на такі атаки власними ударами. За його словами, йдеться про ураження російської портової та припортової інфраструктури, яка використовується у війні. Зокрема, він згадав об'єкти в Азовському та Чорному морях.

"Сподіваюся, що побратими і підлеглі це зроблять швидше щодо Російської Федерації — питання про знищення російської портової та припортової інфраструктури, зокрема в Азовському та Чорному морях", — сказав Сергій Братчук.

Удари у відповідь

Братчук також пояснив, чому останнім часом Україна активніше атакує російські об'єкти на морі. За його словами, українські сили мають готовність і ресурси для проведення масштабних операцій. Він наголосив, що російські судна, які забезпечують військову діяльність, не можна прирівнювати до цивільних об'єктів. Водночас Росія продовжує атакувати кораблі під іноземними прапорами, створюючи додаткові ризики для міжнародного судноплавства.

"Ми нарешті маємо готовність і ресурси для проведення такої широкомасштабної стратегічної операції, яка дає свої результати. Ми не говоримо про російські цивільні судна — їх там немає. Все, що там працює, працює на війну і є законними воєнними цілями", — додав Братчук.

Водночас речник згадав нещодавній обстріл судна під прапором Гвінеї-Бісау, на борту якого перебували громадяни Сирії та Індії. За його словами, відповідну заяву вже зробила Індія, а Туреччина також може відреагувати, оскільки судно належить турецькій стороні. Братчук наголосив, що Росія використовує атаки на цивільне судноплавство як інструмент тиску. Попри все Україна прагне зменшити військові та економічні можливості РФ для продовження війни.

Як повідомляли Новини.LIVE, внаслідок російського удару по Одесі 20 липня загинули троє людей, ще шестеро дістали поранення. Через атаку в місті виникла масштабна пожежа та було пошкоджено газову магістраль. У понеділок, 21 липня, в Одесі оголосили День жалоби за загиблими.

Також Новини.LIVE писали, що 20 липня, російські війська завдали чергового ракетного удару по Одещині. Під обстріл потрапили житлові будинки в кількох населених пунктах області. Поранення отримали троє людей, серед яких дівчинка віком один рік і десять місяців. Також пошкоджено приватні будинки, автомобіль, гараж і сонячні панелі підприємства.