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Головна Одеса Кількість атак на Одещину зростає: Юрій Ігнат назвав причину

Кількість атак на Одещину зростає: Юрій Ігнат назвав причину

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2026 16:36
Ігнат пояснив, чому Росія атакує Одещину і порти
Палаюче судно. Фото ілюстративне: Одеська ОВА

Росія продовжує регулярно завдавати ударів по Одеській області. Одними з головних цілей залишаються порти, цивільні судна та важлива інфраструктура. Причина цього полягає не лише у географічному розташуванні регіону, а й у його великому економічному значенні.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Чому б'ють

За словами Ігната, Одещина має довгу берегову лінію та межує з Румунією і Молдовою. Саме тут працює значна частина української морської логістики, а також розташовані важливі економічні об'єкти. Через це російські війська вже кілька днів поспіль завдають комбінованих ударів як із літаків, так і з тимчасово окупованого Криму. Він зазначив, що ворог прагне завдати максимальної шкоди портовій інфраструктурі та роботі морського сполучення. Крім того, під ударами опиняються цивільні судна, що вже неодноразово призводило до тяжких наслідків. За словами представника Повітряних сил, саме економічне значення регіону робить його одним із пріоритетних напрямків для російських атак.

"Особливість розташування Одеси — це морське узбережжя великої протяжності, де зосереджено чимало інфраструктурних об'єктів. Там також є значні економічні потужності України, особливо морська логістика", — зазначив Юрій Ігнат.

Чим атакують

Для ударів по Одещині російська армія використовує одразу кілька видів озброєння. Зокрема, це керовані авіаційні ракети Х-59, протирадіолокаційні Х-31П, ракети "Онікс" і Х-22, які запускають із території окупованого Криму. Крім цього, під час атак застосовують ударні безпілотники різних типів. Йдеться не лише про дрони Shahed. За словами Ігната, російські війська також використовують безпілотники "Гербера" та баражуючі боєприпаси "Бандероль". Він наголосив, що така зброя не є новою, однак останнім часом її стали застосовувати частіше, тому про неї більше говорять.

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"Це не нова зброя. Просто її раніше використовували менше, тому вона була не такою помітною. Періодичність атак зараз доволі щільна, особливо по південних областях України", — підсумував речник ПС.

Обстріл Одещини

Зазначимо, від ранку Росія двічі атакувала Чорноморськ на Одещині ракетами. Ймовірно це були протикарабельні "Онікси". Також під ударом була Одеса, куди ворог запустив реактивний дрон. 

Як повідомляли Новини.LIVE, кількість загиблих унаслідок російського удару по торговельному судну поблизу Одеси зросла. Напередодні повідомлялося про п'ятьох загиблих, ще п'ятьох вважали зниклими безвісти. Пошуково-рятувальна операція тривала всю ніч. Вижити вдалося вісьмом членам екіпажу.

Також Новини.LIVE писали, що від початку липня Одеса майже щодня перебуває під масованими атаками Росії. За останні два тижні місто пережило десятки комбінованих ударів дронами-камікадзе та ракетами різних типів. За цей час загинули близько 18 людей, ще 69 отримали поранення, серед них є діти.

Одеська область Юрій Ігнат Обстріл Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
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